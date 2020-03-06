Renault Duster представлен в российской версии

06.03.2020, 12:54, Разное

Компания Renault презентовала модель Duster для российского рынка. Транспортное средство должно появиться в продаже уже в начале следующего года.

Визуально модель практически не отличается от европейской вариации. Аналогичный автомобиль должен появиться и на бразильском рынке, но несколькими месяцами ранее. В РФ транспортное средство будет иметь клиренс в 23 сантиметра, что немного больше, чем в других вариациях.

Самые большие изменения были произведены в салоне. Новая версия Duster получила большой дисплей на торпеде с диагональю в 8 дюймов.

Также в салоне появится и отдельная мультимедийная система Easy Link, адаптированная под контроль с мобильного телефона. Портативные устройства подключаются к ней при помощи Bluetooth. Российские клиенты также получат возможность при желании установить систему Multiview с четырьмя камерами вместо зеркал заднего вида.

Информация о стоимости новой вариации Duster пока отсутствует. Представители компании также сообщили, что автомобиль представят в трех цветовых версиях.