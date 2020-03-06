В Санта-Кларе Apple и Tesla предложили отменить мероприятия из-за коронавируса

06.03.2020, 12:54, Разное

Из-за вспышки нового коронавируса власти Санта-Клары обнародовали рекомендации к крупным корпорациям, которые базируются там, отменить крупные встречи и избегать поездок. Касается это фирм Tesla, Apple и других.
С рекомендациями чиновники выступили после того, как в округе диагностировали шесть новых эпизодов заражения коронавирусом. После этого общее количество людей с таким заболеванием достигло двух десятков. Власти призвали отменять крупные мероприятия и поездки представителям фирм, которые базируются в Санта-Кларе, а именно: NVIDIA, Adobe, Netflix, Google, Linkedin, Apple и Tesla. Также данная мера может коснуться и иных корпораций (Microsoft, Facebook и Amazon), офисы которых расположены в указанном регионе.

В Apple пока ничего не объявили по поводу мировой конференции для разработчиков WWDC, как правило, проводимая в одном из центров Сан-Хосе в Калифорнии. Принимая во внимание, что Facebook и Google решились отменить форумы для разработчиков, «яблочная» корпорация может последовать их примеру.



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