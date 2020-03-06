Стало известно о крупном гонораре устроившего смертельную вечеринку блогера

06.03.2020, 12:54, Разное

Как известно, некоторые герои ток-шоу получают гонорар за рассказы в эфире. Речь идет о таких передачах, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» и подобных. Сколько продюсеры заплатят главным лицам выпуска, зависит от того, насколько горяча тема. Сумма увеличивается, если конкуренты готовы переманить героя.

Так случилось и с блогером Екатериной Диденко, которую просили рассказать о смертельной вечеринке в банном комплексе. Из-за сухого льда там погибли три человека, включая мужа девушки. Еще трое получили химические ожоги.

После случившегося блогер активно вела прямые эфиры в «Инстаграм», что вызвало недоумение у общественности. Многие не понимали, как можно заниматься социальными сетями после такой трагедии.

Присутствие Екатерины в эфире Первого канала также ошарашило зрителей. Оказалось, можно говорить о чем угодно, если речь идет о крупной сумме, даже о смерти близких. Диденко немного оправилась после случившегося и поделилась подробностями злополучного вечера.

Рассказ «аптечного ревизорро» стоил 1,4 миллиона рублей. Первому каналу пришлось раскошелиться, чтобы она не пошла со своей историей к Андрею Малахову на «Россию 1».

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Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 26 Янв 2020 в 3:45 PST

Раскрыв душу перед многомиллионной аудиторией, Екатерина опубликовала снимок, где изображен поминальный портрет и стоящие в вазе четыре гвоздики. Подписчики призвали блогера одуматься и не делать слишком много постов о смерти мужа и друзей.