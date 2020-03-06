Под Тюменью охранники распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру из-за скандала в очереди

06.03.2020, 12:54, Разное

В Тюменской области сотрудники охраны горячего источника «Советский» распылили перцовый баллончик в лицо пожилому человеку. Мужчину отказывались пускать на базу отдыха из-за конфликта в очереди.

«Охранник без всяких причин и предупреждения резким движением руки применил перцовый газовый баллончик на расстоянии пяти сантиметров. После этого пенсионер упал на землю – глаза, шея и все лицо были обожжены», – цитирует очевидца телеканал «360». Пострадавшего госпитализировали, пишет URA.ru.