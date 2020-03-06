В РФ продажи Kia снизились в феврале на 4%

06.03.2020, 12:53, Новости дня

Южнокорейская компания KIA Motors Rus в прошлом месяце продала на российском рынке порядка 17,1 тысяч новых машин.

Этот результат на 4% уступает показателям за аналогичный промежуток прошлого года. Также известно, что с начала 2020 года общее количество реализованных автомобилей достигло 32,06 тысяч экземпляров, что также на 4% меньше прошлого года. Таким образом, KIA Motors Rus продолжает оставаться лидером среди всех иностранных марок, доступных на российском рынке.

Кроме того, доля продаж южнокорейских автомобилей в РФ снизилась до 14,7%. Самым продаваемым на российском рынке остается седан Rio, который в феврале приобрели порядка 8,3 тысяч новых клиентов с приростом на 18%. На втором месте по спросу значится модель кроссовера KIA Sportage, который выбрали 2,1 тысяч клиентов на российском рынке.