При стрельбе в Афганистане погибли 23 человека

06.03.2020, 12:53, Новости дня

В результате нападения на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, погибли по меньшей мере 23 человека, 33 пострадали, сообщили источники в больнице Мухаммад Али Джинна.

Данные о погибших и пострадавших не окончательные, количество может возрасти, передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили атаку на мероприятии, где присутствовал премьер. Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал. 



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