В мире: Министра обороны Украины выбрала женщина

06.03.2020, 12:53, Новости дня

Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной?

Алексей Таран – профессиональный разведчик. Он родился в 1955 году в ГДР во Франкфурте-на-Одере в семье советского офицера и закономерно связал свою судьбу с армией. В 1970-х годах окончил Киевское зенитное ракетное училище (инженер-радиотехник) имени С.М. Кирова, в 1980-х – Академию войск ПВО имени Василевского в том же Киеве (специальность – «управление боевыми действиями»). Служил в Советской армии на территории Украины, никогда ее не покидал. Как ему это удалось – загадка. В Советском Союзе надо было иметь «большую лапу», чтобы постоянно служить в «хороших» округах или даже отдельно взятых элитных дивизиях и полках.

После 1991 года проходил службу в центральном аппарате минобороны независимой Украины. В 1993 году перешел на работу в Главное управление разведки минобороны Украины и прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы. После этого уехал в Америку. В США ему понравилось, и в 1996 году Алексей Таран окончил Национальный университет обороны США по специальности «стратегия национальных ресурсов». После этого он ненадолго вернулся в Киев, где работал экспертом центра стратегического планирования и анализа при СНБО, а затем снова в центральном аппарате минобороны.

В 1999 году он снова уезжает в США, но уже в Вашингтон, на должность военного атташе посольства Украины. То есть, если предположить, что у ГУР МО Украины есть в Вашингтоне резидентура, то возглавлял ее именно Алексей Таран (а до него – генерал Игорь Смешко, о котором ниже). В 2008 году в Киеве он занял должность заместителя руководителя ГУР, а в 2011-м опять вернулся в США на должность представителя минобороны в составе миссии Украины при ООН. Можно тут тоже предположить, что если у ГУР МО Украины есть агентура в Нью-Йорке, то занимался ей именно Алексей Таран.

На этой позиции он проработал до конца 2014 года, и ему оставался еще год дипломатической командировки, но в связи с событиями в Донбассе генерал-майор военной разведки Алексей Таран был отозван из Нью-Йорка и помещен на более важное направление: на должность представителя Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе (СЦКК). Кроме того, в 2015 году он входил и в минскую подгруппу по вопросам безопасности. Но проработал он в контактных группах в Донбассе всего несколько месяцев.

Все дело в том, что генерал Таран настаивал на том, чтобы функции военной контрразведки были изъяты у СБУ и переданы в ГУР минобороны. При этом во всем мире именно «гражданская» контрразведка надзирает над военными. Она не только ищет в армии иностранных агентов, но смотрит за самой этой армией, как бы чего не вышло. Например, не завелся бы какой-нибудь Наполеон или Пиночет. Если отдать эти функции самим военным, ничего хорошего не получится.

Кроме того, Алексей Таран предлагал создать по американскому образцу некий общий руководящий орган типа Национальной разведки, который будет направлять действия всех разведывательных и специальных служб Украины. Можно предположить, что в СБУ и СНВО сочли это все опасной ересью, и Таран был устранен – и вот каким образом.

В июне 2015 года официальный Twitter СНБО Украины внезапно опубликовал сообщение следующего содержания: «Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (государственная измена)». Через некоторое время твит исчез, и СНБО заявило, что их якобы взломали злые русские хакеры. Но генерал Таран тем не менее из минских и донбасских контактных групп исчез. Доподлинно неизвестно, что именно СБУ и СНБО вменяли Тарану, но распространялись слухи, что якобы Таран чуть ли не лично развалил всю агентурную сеть в Донбассе, и «много украинских патриотов попало в руки российских спецслужб». Непонятно, как он этого достиг в одиночку за несколько месяцев, но то, что у него был давний административный конфликт с СБУ – это факт.

Вскоре после этого генерал Таран объявился в центральном аппарате минобороны, где до 2016 года формально занимал должность и. о. заместителя командующего сухопутными войсками. Есть основания полагать, что Тарану дали досидеть эти девять месяцев до получения им звания генерал-лейтенанта. Сразу после получения еще одной генеральской звезды Алексей Таран ушел на пенсию по достижении им предельного возраста службы. Есть версия, что Алексею Тарану таким образом удалось избежать судебного преследования и спокойно уйти на заслуженный отдых.

Тут всплывает фигура лучшего друга Алексея Тарана еще со курсантских времен – генерал-полковника в отставке Игоря Смешко, председателя партии «Сила и Честь». В 2019 году Смешко баллотировался в президенты Украины, а начальником штаба у него трудился пенсионер Таран. Победил Зеленский.

Таран и Смешко одного года рождения, вместе учились и в училище ПВО, и в академии. Только вот карьера Смешко продвигалась заметно быстрее. Он до Тарана стал военным атташе в Вашингтоне, затем заместителем председателя комитета по разведке при президенте Украины. С 1997 по 2000 год – начальник того самого ГУР МО Украины. Позднее Смешко трудился и военным атташе в Швейцарии, и главой СНБО, а с 2003 по 2005 год был главой СБУ. В 2005 году уволен со службы в звании генерал-полковника и подался в политику. Основал партию. Выступил на стороне Майдана и был сперва назначен советником президента Порошенко по разведке, а затем главой комитета по вопросам разведки при президенте. Игорь Смешко – ангел-хранитель Алексея Тарана, всю жизнь продвигавший его по службе.

Кстати, комитет по разведке при президенте – и есть тот самый аналог американской Национальной разведки, за усиление которого и ратовал Таран в 2015 году. То есть за передачу всего контроля над разведкой в руки своего лучшего друга Игоря Смешко. За что и поплатился. И оба они дружны с нынешним главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом, хотя он им в сыновья годится.

Есть, однако, и еще одна заковыристая связь.

В сентябре прошлого года на должность начальника Стратегической разведки МО Украины был назначен ранее мало кому известный подполковник Алексей Пашков. Он очень быстро и странно перепрыгнул через несколько должностей – с позиции замначальника одного из отделов в начальники всей агентурной и политической разведки, то есть ключевого подразделения ГУР МО Украины. С подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую. Служил Пашков ранее, соответственно, вместе с Тараном и под командованием Смешко.

Начальник Стратегической разведки ГУР МО Украины женат. Но не на ком попало, а на главном бухгалтере группы «Квартал 95» Елене Корж. На данный момент эта женщина – одна из наиболее влиятельных людей на Украине. На Украине получила распространение версия, что именно Елена Корж пролоббировала своему другу – президенту Зеленскому – кандидатуру Алексея Тарана, с которым знакома через своего мужа, Алексея Пашкова.

Интересным в этом плане представляется и тот факт, что пенсионер Таран неожиданно был возвращен на действующую службу осенью 2019 года новым начальником генерального штаба Хромчаком примерно в то же время, когда Пашков неожиданно стал начальником Стратегической разведки. Хромчак тогда провел кадровую ревизию генштаба, и генерал-лейтенант Алексей Таран, который уже по возрасту не мог находиться на действующей службе, был вытащен с дачи под Киевом и неожиданно назначен начальником управления подготовки генштаба.

За неполные полгода, что Таран находился на этой должности, он успел переформатировать все планы боевой подготовки под стандарты НАТО. Он вообще самый американизированный из всех украинских генералов. Прекрасно говорит по-английски, бравирует умением к месту употреблять различные англоязычные военные аббревиатуры, знает все эти стандарты наизусть и намерен их воплотить в жизнь.

Кроме того, генерал Таран сократил количество тактических учений и вернулся к командно-штабным, отдав «низовую» подготовку рядового стандарта на откуп западным инструкторам. В качестве примера он любит приводить 51-ю бригаду ВСУ, которую в 2014 году пришлось целиком набирать из резервистов (пять с половиной тысяч человек из нескольких первых волн мобилизации), что закончилось разгромом ополченцами этой бригады под Волновахой. Это случилось, по его мнению, из-за неправильной подготовки резервистов, которые служили еще в Советской армии. Он активно строил школы индивидуальной подготовки, а учебный центр в Старичах полностью скопирован с натовского в германском Графенвере. Таран убежденный сторонник создания смешанных оперативно-тактических групп – этому он научился в США.

Его в принципе ничего не связывает с Россией. Он вполне к месту бросается фразами про то, что «Россия готовит полномасштабную агрессию против Украины» и тому подобное. При этом националисты обвиняют Алексея Тарана в том, что тот не говорит по-украински и требует обращаться к нему по-русски. Это дело наживное, но генерал Таран действительно не входит в число животных русофобов. Он из той породы, которая сформировалась и сделала карьеру уже именно в независимой Украине и отождествляет себя с ней.

Можно предположить, что Таран не будет слишком уж активничать в Донбассе, пока не приведет в порядок, в соответствии со своими американизированными представлениями, общую ситуацию в армии. Здесь ястребом выступает скорее начальник генштаба Хромчак. Если, конечно, Тарану дадут доработать на посту министра обороны хоть какое-то время.

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