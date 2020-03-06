Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы

06.03.2020, 12:53, Новости дня

На параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади впервые покажут танки Т-90М «Прорыв», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Танки Т-90М в этом году впервые будут представлены на параде Победы в колонне военной техники», – сказал ТАСС источник.

Отмечается, что государственные испытания танков уже завершены и скоро они начнут поступать в войска.

В июне был подписан «госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М».

Танк Т-90М «Прорыв» оснастили многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Напомним, на параде Победы в Москве впервые покажут тяжелые огнеметы «Тосочка».



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