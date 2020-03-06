Ветеран СВР поведала историю о необычном борще

06.03.2020, 12:52, Новости дня

В преддверии Международного женского дня журналисты РИА Новости побеседовали с женщиной-ветераном Службы внешней разведки России. Разведчица Тамара Нетыкса рассказала, как во время нелегальной работы в Латинской Америки готовила необычный борщ из имевшихся там продуктов.

Нетыкса отметила, что готовила блюда русской кухни в честь российских праздников.

"Если готовила салаты, например, тот же оливье, то по-другому. У меня за рубежом были другие ингредиенты, конечно, никаких колбас, – вспоминает Нетыкса. – Водки у нас не было, мы ее там никогда не пили. У нас было шампанское".

По словам разведчицы, по рядом с ней жила семья якобы русских, хотя по-русски соседи не говорили.

"Жена в той семье готовила борщ. Один раз она нам принесла этот борщ попробовать, –рассказала ветеран СВР. – Правда, он был совершенно холодным. Но нам тот суп страшно понравился. И дочь потом просила меня: "Сделай мне боршч". Так и говорила – "боршч". Я готовила его, но очень редко".

Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах работали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. Работали они "нелегально", то есть, под видом граждан этих стран с проработанной до мелочей легендированной биографией.

Имена российских разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов нашей страны за рубежом, в январе этого года назвал глава СВР Сергей Нарышкин. Среди них оказалась полковник в отставке Тамара Нетыкса, родившаяся в 1949 году. По информации СВР, она, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".

 



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