Минтруд рассказал об оплате больничного при карантине

06.03.2020, 12:52, Новости дня

В РФ зафиксировано семь случаев заболевания китайским коронавирусом Covid-19, но многих уже беспокоит как будет оплачиваться больничный в случае карантина?

Больничный из-за карантина оплачивается, как и по болезни.

"Если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", — сообщили в Минтруде (цитата РИА Новости).

Ранее в депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил повысить выплаты по больничным для попавших на карантин из-за коронавируса.

Но в Минтруде считают, что это не надо делать, поскольку случаи отстранения от работы из-за карантина единичны.

В целом случаи заболевания уже есть и в Европе, и в США, умерло 267 человек. Число заболевших в Китае достигло 80,5 тысячи человек, от вируса умерло 3042, а вылечилось 53,7 тысячи человек.