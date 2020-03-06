В Череповец доставили тело известного журналиста, скончавшегося на Кубе

06.03.2020, 12:52, Новости дня

Тело скончавшегося на Кубе журналиста Сергея Мешкова доставили в Череповец. Сергей работал в одном из региональных электронных изданий, а также сотрудничал с рядом федеральных ресурсов СМИ.

На Острове Свободы журналист находился в качестве туриста, сообщает ИА "Ранпресс". Он уехал отдыхать в декабре прошлого года, а с 26 числа перестал отвечать на звонки и сообщения. Следующие семь дней о местонахождении Сергея не было никакой информации. Обеспокоенные близкие и коллеги пропавшего журналиста  отправили запрос в российское консульство на Кубе.

Местные правоохранительные органы проинформировали, что Сергей Мешков умер в своём номере отеля Варадеро 4 января. ГТРК "Вологда" ранее сообщала о том, что вологжанин скончался ещё до приезда скорой. Из-за возникших бюрократических проволочек доставка тела в Россию заняла более двух месяцев. Официальную причину смерти журналиста кубинские власти до сих пор не предоставили.

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ГТРК "Вологда"



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