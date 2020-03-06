«Яблоко» оспорит в Верховном суде законность распоряжения президента о голосовании по поправкам в Конституцию

06.03.2020, 12:51, Новости дня

Партия «Яблоко» решила оспорить в Верховном суде законность распоряжения президента Владимира Путина об организации голосования по поправкам в Конституцию. Тект иска размещен на сайте партии.

В организации считают, что президент не имел права давать указания Центральной избирательной комиссии и поручения региональным избиркомам об организации голосования по поправкам, потому что эти органы формально являются независимыми и давать им распоряжения президент не может. По мнению представителей «Яблока», распоряжение нарушает закон «Об основных гарантиях избирательных прав».

В партии считают, что голосование по поправкам в Конституцию в том виде, в котором он будет проводиться, не предусмотрено нормативными актами России. Поэтому внесение этих изменений незаконно.

Ранее судья Верховного суда России Николай Романенков отказался принять исковое заявление члена участковой комиссии № 2566 Александра Артемьева, который также подал иск, оспаривающий распоряжение Путина об организации голосования по поправкам в Конституцию.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию утвердили на 22 апреля, этот день объявлен выходным.