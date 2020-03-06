В Кремле не стали прописывать в Конституции запрет на иностранную недвижимость — иначе большая часть чиновников уволится

06.03.2020, 12:27, Новости дня

В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, поскольку многим парламентариям и чиновникам пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

«Поправки, касающиеся национализации элит, — это поправки самого президента, это его тема, для него важно, чтобы у чиновников не было иностранных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей.

Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — приводит издание слова источника в администрации.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении. В частности, он хотел закрепить в основном законе запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию утвердили на 22 апреля, этот день объявлен выходным.



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