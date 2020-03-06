Помощь ракет Маска для запуска спутников сегодня не нужна — Россвязь

06.03.2020, 12:26, Разное

Отечественным спутникам телекоммуникации сегодня не нужна помощь носителей Илона Маска. Точку зрения руководства Россвязи обосновал её глава Олег Духовницкий.

Не исключая самой вероятности запуска российских аппаратов на ракетах иностранного производителя, он отмечает отсутствие целесообразности в настоящий момент в данном вопросе. Возможно, она появится в том случае, если зарубежными операторами будет значительно снижена цена пусковых услуг. Пока же Россвязь вполне устраивает практика запуска, осуществляемая отечественными «Протонами», подчеркнул Духовницкий. Кроме них, существует возможность использовать «Союз», а в будущем и ракеты-носители «Ангара». В такой ситуации прибегать к использованию носителей Маска, отличающихся немного другой категорией, нет необходимости.

Американскому бизнесмену Илону Маску удалось снизить стоимость запуска ракетами Falcon 9 на 3,5 миллиона долларов, потеснив на коммерческом рынке «Протоны» с их ценой услуг по запуску оборудования в размере 65 миллионов долларов.