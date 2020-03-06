В честь 8 марта ASUS дарит часы VivoWatch BP покупателям ноутбуков ZenBook и VivoBook

06.03.2020, 12:26, Разное

Корпорация ASUS дарит часы VivoWatch BP всем покупателям своих фирменных ноутбуков ZenBook и VivoBook в честь Международного женского дня. Предложение ограничено по времени и действует только с 5 по 12 марта.
Часы VivoWatch BP представляют из себя самое обычное смарт-устройство, ничем не отличающееся от конкурентов. У них имеется возможность мониторинга артериального давления и пульса в режиме реального времени. Также они способны считывать показатели физической активности и, при использовании технологии HealthAI, помогут выработать наиболее удобную программу тренировок.

Ноутбуки ASUS ZenBook славятся своей производительностью и тонким корпусом. Они идеально подойдут для сложной работы с графикой и вычислениями. В свою очередь VivoBook — это более молодёжный и простой вариант, делающий акцент на внешнем виде и удобстве пользования.



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