В честь 8 марта ASUS дарит часы VivoWatch BP покупателям ноутбуков ZenBook и VivoBook

06.03.2020, 12:26, Разное

Корпорация ASUS дарит часы VivoWatch BP всем покупателям своих фирменных ноутбуков ZenBook и VivoBook в честь Международного женского дня. Предложение ограничено по времени и действует только с 5 по 12 марта.

Часы VivoWatch BP представляют из себя самое обычное смарт-устройство, ничем не отличающееся от конкурентов. У них имеется возможность мониторинга артериального давления и пульса в режиме реального времени. Также они способны считывать показатели физической активности и, при использовании технологии HealthAI, помогут выработать наиболее удобную программу тренировок.

Ноутбуки ASUS ZenBook славятся своей производительностью и тонким корпусом. Они идеально подойдут для сложной работы с графикой и вычислениями. В свою очередь VivoBook — это более молодёжный и простой вариант, делающий акцент на внешнем виде и удобстве пользования.