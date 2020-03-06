Скандалы: Высоцкий и «12 стульев»

06.03.2020, 12:16, Разное

Как ФБР заманивает русских в Facebook

ФБР запустило в Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском, сопроводив объявление фотографией Владимира Высоцкого. На черно-белом снимке написано: «Место встречи изменить нельзя», а также – что в Бюро «тоже любят» советского барда. Реклама видна только пользователям, находящимся на территории США.

Рекламную кампанию с изображением лица советского барда и актера Владимира Высоцкого запустило в Facebook и Instagram Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Как сообщает ТАСС, объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», – написано на черно-белой фотографии Высоцкого. Текст, сопровождающий картинку, призывает пользователей Facebook обратиться в ФБР, если у них есть полезная информация.

Переход по ссылке в объявлении перенаправляет пользователя на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском языках предлагается конфиденциально передать Бюро какие-нибудь сведения.

Есть еще два свежих объявления от ФБР. На втором изображены беседующие мужчины в деловых костюмах на фоне кожаного диванчика и написана цитата из романа «12 стульев»: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». На третьем – надпись «Мы готовы к разговору. Дело за вами» и изображение беседующей парочки в залитом солнцем кафе. Увидеть объявления о поиске сексотов могут только пользователи, находящиеся на территории США.

ФБР ранее уже заказывало рекламную кампанию в Facebook на русском языке. В начале октября прошлого года телеканал CNN сообщил, что Бюро разместило также три сообщения, обращенных к русскоязычным пользователям соцсети. Таким образом, спецслужба с помощью постов призывала русскоязычных пользователей социальной сети к сотрудничеству.

Каждое из объявлений состояло из картинки и подписи на русском – причем в них были допущены грамматические ошибки. На первой картинке изображен человек с зонтом, переходящий через мост.

«Время наводить мосты», – гласит подпись к изображению. На второй картинке изображена шахматная доска. «Не пора ли сделать свой ход?» – говорится на подписи к ней.

Наконец, на третьем изображении запечатлены счастливые родители выпускницы университета. В этом случае ФБР допустила три грамматические ошибки, достойные «клюквенного» фильма «о русских».

«Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» – гласит подпись [орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»]. Всех, кто располагает важной информацией, ФБР приглашало лично посетить отделение организации.

«ФБР получает наиболее эффективные разведывательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности», — также неграмотно говорилось в сопроводительном сообщении на сайте ведомства. Остальной текст на сайте ФБР изобилует орфографическими ошибками (к примеру, слово «контрразведка» было написано как «контразведка»).

Опровергать или подтверждать факт размещения рекламы в Facebook ФБР не стала, говорится в сообщении телеканала. Однако официальный представитель ведомства Алан Коннер заявил, что ФБР «использует различные методы сбора информации».

Бюро попадает впросак с рекламой уже не в первый раз. В 2013 году большой скандал произошел в штате Вашингтон, в городе Сиэтл. Как сообщала газета The Washington Times, ФБР убрало рекламу проекта «Лица глобального терроризма» с улиц города.

На плакатах, размещенных на стендах и автобусах, были изображены портреты 16 людей, находившихся в розыске по всему миру по обвинению в террористической деятельности.

Некоторые представители общественности посчитали, что

подобные изображения создают стереотипы о мусульманах. В частности, конгрессмен от Демократической партии Джим Макдермотт призвал ФБР убрать эту «расистскую» рекламу. «У террористов разная внешность и размеры. Если вы хотите говорить о террористах, не говорите только о тех, у кого темная кожа. Как много белых лиц там изображено?» — заявил он.

Агент сиэтлского отделения ФБР Фред Гатт признал, что подобная реклама может увеличить риск преступлений против мусульман на почве ненависти. Бюро планирует заменить эти плакаты постерами, рекламирующими программу Госдепа «Награда за справедливость».

Иван Апулеев