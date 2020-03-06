Скандалы: Любовница, шуба и «Мерседес»

06.03.2020, 12:26, Разное

Что еще хочет удалить из Сети депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев

Связь с юной фотомоделью, скупка имущества разорившегося бизнесмена и «крышевание» коррупции в Щербинке. Обо всем этом рассказывалось в четырех статьях в интернете, удаления которых требовал через один и тот же Одинцовский суд депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев – так же, как он требовал (и добился) удаления статьи РБК о квартире своего однофамильца в Майами.

В среду стало известно, что издание РБК удалило по требованию Роскомнадзора статью 2015 года «Человек из Майами», в которой утверждалось, что главе комитета по экономической политике российского парламента Сергею Жигареву «может принадлежать незадекларированная квартира в американском штате Флорида». Жигарев добился удаления этого материала благодаря принятым Госдумой в 2018 году поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этим поправкам, суд может расценить ту или иную информацию в интернете как «порочащую честь или деловую репутацию истца», после чего у владельца сайта есть сутки, чтобы удалить ее, а затем Роскомнадзор обязан внести страницу в «реестр запрещенной информации» и заблокировать к ней доступ.

Радио Свобода и Scanner Project выяснили, что статья о квартире в Майами – далеко не единственная информация, которую Жигарев хотел удалить из интернета: в 2019 году Одинцовский суд Московской области принял еще как минимум три таких же решения о статьях, в которых рассказывается о любовной связи и скандальном разрыве отношений Жигарева с моделью Ольгой Синтюревой, а также о якобы незаконных доходах семьи депутата. Удалена при этом была только одна из них. Кроме того, оказалось, что первую попытку добиться через суд удаления информации о себе в интернете Сергей Жигарев предпринял еще в 2013 году, воспользовавшись статьей Гражданского кодекса «О праве на защиту чести, достоинства и деловой репутации»: тогда суд обязал Роскомнадзор удалить текст, в котором утверждалось, что он «крышует» мэра подмосковной Щербинки.

«Обиделся, что ему наставили рога»

Это – цитата из решения Одинцовского суда Московской области, принятого 21 августа 2019 года, в котором, в свою очередь, цитируется текст статьи под названием «Кто стоит за преследованием девушки, посмевшей бросить депутата». В статье, текст которой целиком приводится в судебном решении, рассказывается о любовной связи Жигарева с 24-летней моделью, которая после разрыва отношений с ним якобы попыталась украсть из номера депутата в московском отеле «Мариотт» принадлежащие ему 22 миллиона рублей. В тексте также утверждается, что близкими товарищами Жигарева являются министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В своем иске, как и в случае с удаленной статьей РБК о квартире в Майами, Жигарев требовал признать текст «запрещенным к распространению на территории РФ» и обязать Роскомнадзор «предпринять меры по ограничению доступа» к нему. Его иск был удовлетворен в полном объеме. Радио Свобода и Scanner Project удалось найти первоисточник статьи и выяснить, что она по-прежнему доступна в интернете для пользователей из России, а сайт «Русский криминал», на котором она была размещена, отсутствует в «черном списке» Роскомнадзора.

В этот же день, 21 августа, другая судья Одинцовского суда приняла еще одно аналогичное решение в пользу Сергея Жигарева. На этот раз, как следует из процитированного в судебном акте текста не понравившейся депутату статьи, речь шла о том, как его супруга Наталья Жигарева купила имущество обанкротившегося предпринимателя на сумму в 100 миллионов рублей, и утверждалось, что эта сумма существенно превышает ее официальные доходы. Вторая часть статьи снова была посвящена истории отношений Сергея Жигарева и 24-летней девушки. Поиск в интернете показывает, что оригинал публикации находился на сайте «Совершенно секретно». Сейчас она удалена и доступна лишь в кэше Google, а адрес sovsekretno.ru внесен в «черный список» РКН с отсылкой к этому судебному решению и пометкой «доступ не ограничивался» – то есть текст, вероятнее всего, был вовремя удален самой редакцией издания.

В интернете можно найти и множество других публикаций о скандальной истории отношений Жигарева и молодой особы, например, статью в «Комсомольской правде» под названием «Верни Мерседес и шубу: депутата избил новый любовник модели, которая не захотела отдавать подарки». В ней рассказывается о том, как после разрыва с моделью Ольгой Синтюревой она отказалась возвращать депутату подаренные им «Мерседес» и шубу, а когда все-таки согласилась сделать это, подстроила его встречу со своим новым молодым человеком, который избил Жигарева.

Бывшая любовница депутата Госдумы Ольга Синтюрева попала в засаду полицейских, модель арестована (видео) https://t.co/UNtiL2nSGV pic.twitter.com/77SuUvwxkX

— Konstantin Fomichev (@port711) July 11, 2018

Эта статья по-прежнему доступна на сайте kp.ru и не внесена в «черный список» Роскомнадзора, несмотря на то, что решение об этом Одинцовский суд принял 11 сентября 2019 года – по тем же основаниям, что и решение об удалении статей на сайте «Русский криминал» и «Совершенно секретно». В решении суда текст статьи, как и в предыдущем случае, цитируется полностью, но с изъятием имен действующих лиц (кроме имени самого подавшего иск Жигарева), некоторых дат и моделей авто.

Как удалось выяснить Радио Свобода и Scanner Project, первый иск с требованием удалить о себе информацию из интернета Сергей Жигарев подал еще в 2013 году, до принятия поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Решение тоже принимал Одинцовский суд, и оно снова было принято в пользу депутата: иск был удовлетворен в полном объеме на основании статьи 152 Гражданского кодекса «О праве на защиту чести, достоинства и деловой репутации». В решении суда цитируются лишь фрагменты статьи, благодаря которым можно найти оригинал публикации: она находилась на сайте helpsherbinka.ru, но сейчас удалена вместе с самим сайтом. Несмотря на это, копия статьи сохранилась в виде перепечатки в одном из блогов в «Живом журнале», и из нее можно сделать вывод, что публикация была посвящена предполагаемой дружбе Жигарева с тогдашним мэром подмосковной Щербинки, а ныне президентом фонда развития Крыма «Олимп» Олегом Жишко. Авторы статьи утверждали, что Жигарев «крышует» Жишко, «укравшего миллионы из городской казны».

Однофамильцы, родившиеся в один день

Решение, на основании которого была удалена статья РБК о якобы принадлежащей Жигареву и его супруге квартире в Майами, пока не опубликовано на сайте Одинцовского суда (о том, что его снова принял суд именно этого подмосковного города, говорится в заметке РБК об удалении статьи), поэтому Радио Свобода и Scanner Project неизвестны конкретные аргументы, которые депутат приводил в свою пользу в исковом заявлении. Тем не менее, в удаленной статье 2015 года есть комментарий Жигарева: он говорит, что ни он сам, ни его супруга не владеют какой-либо недвижимостью в США.

В удаленной заметке РБК утверждалось, что одна из квартир площадью 347 кв. м. в расположенном в Майами на берегу Атлантического океана многоэтажном жилом комплексе Turnberry Ocean Colony по адресу «16047 Collins Ave Sunny Isles Beach, FL 33160» принадлежит компании Selfmount TOC 1604 LLC, которая «может быть связана с Сергеем и Натальей Жигаревыми». Радио Свобода и Scanner project нашли в официальном реестре собственников недвижимости графства Майами-Дейд заключенный в 2010 году договор купли-продажи этой квартиры и сопутствующие сделке документы. В одном из этих документов прямым текстом говорится о переходе прав на квартиру №1604 в этом жилом комплексе неким «Сергею и Наталье Жигаревым».

Стоимость квартиры в 2010 году, когда была заключена сделка, составила 2,7 млн долларов. Сергей Жигарев отвергает факт владения квартирой в США, а значит, речь в документах может идти лишь о его с супругой тезках.

Как выяснил в 2015 году блогер Андрей Мальгин, американский однофамилец депутата не только владеет шикарными апартаментами с видом на океан и статусными соседями – например, тезками основателя X5 Retail Group Льва Хасиса и его супруги Ольги Хасис, которым принадлежит соседняя квартира №1602. Он еще и любит быструю езду, а кроме этого, имеет такую же, как российский депутат, дату рождения и отчество. Это следует из записей в базе данных нарушений, совершенных водителями в графстве Майами-Дейд: если ввести в этой базе в форме для поиска в разделе «Defendant Name» имя «Sergey», фамилию «Zhigarev» и дату рождения «31 марта 1969 года», можно увидеть три записи о штрафах, выписанных полному тезке депутата в апреле и мае 2012 года. Два штрафа – за превышение скорости (51 миля/ч – 82 км/ч – при разрешенных 35 милях – 56 км/ч) и при этом езду без прав, третий – только за превышение скорости. Во всех трех случаях в документах из полицейской базы данных в качестве адреса проживания нарушителя приводится район Sunny Island Beach, в котором расположен жилой комплекс Turnberry Ocean Colony.

Жилой комплекс Turnberry Ocean Colony:

Настоящий Сергей Жигарев, депутат Госдумы, не ответил на телефонные звонки Радио Свобода по его доступным в интернете телефонам. Его водитель и помощник, которому мы смогли дозвониться, отказался передавать Жигареву просьбу о комментарии, сказав, что он находится в отпуске. Мы хотели спросить Сергея Жигарева, знает ли он о том, что в Майами у него есть двойник с такими же именем, фамилией и такой же датой рождения, который владеет квартирой в расположенном на пляже жилом комплексе и нарушает правила дорожного движения. В 2013 году в России вступил в силу закон, запрещающий госслужащим иметь зарубежные счета и активы, но оставляющий за ними право иметь иностранную недвижимость, указывая ее в своих декларациях о доходах. В декларациях о доходах Сергея Жигарева иностранной недвижимости нет.

Закон «Об информации» позволяет не только требовать удаления и блокировки в интернете «порочащей информации» о том или ином лице. С 2016 года в нем есть раздел, который получил неофициальное название «Закона о забвении»: он разрешает частным лицам, в том числе политикам, напрямую требовать от поисковых систем удалять ссылки на сайты, где якобы содержится недостоверная информация о них. Эта норма была раскритикована экспертами и самими поисковыми системами, но уже активно используется россиянами – хотя чаще всего они получают от поисковиков отказ в удалении информации. Радио Свобода и Scanner Project не удалось выяснить, пытался ли Сергей Жигарев воспользоваться этой частью закона, чтобы ограничить выдачу в поисковых системах информации, изложенной в ставших предметами его судебных исков статьях. Сейчас любая из них без труда находится в поисковиках по его имени и фамилии.

Марк Крутов