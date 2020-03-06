Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии миллиардного состояния

06.03.2020, 12:26, Новости дня

Власти США обвинили российского предпринимателя Олега Тинькова в сокрытии состояния в миллиард долларов. Ему грозит тюремный срок до шести лет. Информация об этом содержится в обвинительном заключении министерства юстиции страны, опубликованном на его официальном сайте.

Тиньков был гражданином США с 1996 года и почти шесть лет прожил в стране. В 2013 году он отказался от гражданства спустя три дня после того, как его компания TCS Group (она управляет Тинькофф-банком) провела IPO – публичное размещение акций. По итогам размещения банк был оценён на Лондонской бирже в 3 миллиарда 200 миллионов долларов, а состояние Тинькова достигло миллиарда, считают в минюсте.

Перед выходом из гражданства бизнесмен должен был выплатить налоги. По версии обвинения, он в десятки раз занизил свои доходы и состояние. Так он отчитался о доходе менее чем в 206 000 долларов и указал, что его состояние составляет 300 000 долларов, уже в тот момент, когда его доля в банке стоила миллиард долларов.

По предъявленному обвинению Тинькову грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. Он также должен будет выплатить недоплаченные, с точки зрения США, налоги. Сам Тиньков и его представители пока не комментировали обвинение для СМИ.

О претензиях налоговой службы к Тинькову стало известно в конце февраля. Бизнесмен находится в Лондоне, где суд рассматривает вопрос о его выдаче в США. ​Он освобождён под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, ему запрещено покидать страну, он должен ночевать в своей квартире и регулярно отмечаться в полиции. За ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета. Он сдал в полицию свой российский и кипрский паспорта и вид на жительство в Италии.

Тинькофф-банк входит в двадцатку крупнейших банков России. Его активы оцениваются почти в 600 миллиардов рублей, он один из крупнейших банков по числу выданных кредитов. Сейчас состояние его основателя оценивается журналом Forbes в 2 миллиарда 200 миллионов долларов.