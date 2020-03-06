После переговоров России и Турции в Идлибе воцарилось относительное спокойствие

06.03.2020, 12:26, Новости дня

МОСКВА – В пятницу утром растерзанный войной северо-запад Сирии проснулся в относительном спокойствии: впервые за несколько месяцев в небе не было военных самолетов, благодаря соглашению между Россией и Турцией.

Как сообщают Сирийский наблюдательный совет по правам человека и корреспонденты AFP в Идлибе, судя по всему, перемирие, вступившее в силу в полночь, пока держится.

Глава Совета Рами Абдель Рахман сообщил о «полном отсутствии военных самолетов режима и российских сил в воздушном пространстве над Идлибом».

По его словам, перед рассветом произошла перестрелка, в результате которой никто не пострадал, а теперь стороны, по видимости, соблюдают режим прекращения огня.

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности в четверг, после нескольких часов переговоров в Москве.

Соглашение предусматривает создание коридора безопасности вдоль трассы М4 на севере Сирии, где турецкие и российские силы в этом месяце начнут совместное патрулирование.

Как отметил Путин на совместной пресс-конференции после переговоров, достигнутые договоренности «послужат хорошей основой для прекращения боевых действий» в Идлибе и «прекратят страдания мирного населения».

Совместные патрули будут работать между городом Тронба в Идлибе и деревней в провинции Латакия, которая находится под контролем правительства.

Патрулирование, которое станет первой совместной инициативой российских и турецких сил в Идлибе, должно начаться 15 марта.

В этот день исполнится девять лет с момента начала конфликта в Сирии, который унес около 400 000 жизней и оставил без крыши над головой около половины населения страны.

Перемирие в Идлибе должно быть закреплено созданием бесполетной зоны, чтобы предотвратить новые удары по больницам, заявил в пятницу министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

«Было бы разумно добавить бесполетную зону», – сказал он журналистам, прибыв на встречу с коллегами из других стран ЕС в столице Хорватии.

«Я думаю, европейские страны готовы сделать шаг вперед… и убедить всех членов Совета безопасности ООН создать бесполетную зону. Это не помешает борьбе с боевиками «Аль-Кайды», но прекратит удары по больницам», – добавил Блок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу приветствовал договоренность о перемирии, заявив, что теперь блок должен активизировать усилия, чтобы помочь мирному населению Сирии.

«Перемирие – хорошая новость. Посмотрим, что из этого получится, но это необходимое условие для увеличение гуманитарной помощи жителям Идлиба», – отметил Боррель перед началом министерского совещания в хорватской столице.

Отвечая на вопрос о создании бесполетной зоны, он сказал: «Мы должны сконцентрировать свои усилия на гуманитарной стороне».