После переговоров России и Турции в Идлибе воцарилось относительное спокойствие
06.03.2020, 12:26, Новости дня
МОСКВА – В пятницу утром растерзанный войной северо-запад Сирии проснулся в относительном спокойствии: впервые за несколько месяцев в небе не было военных самолетов, благодаря соглашению между Россией и Турцией.
Как сообщают Сирийский наблюдательный совет по правам человека и корреспонденты AFP в Идлибе, судя по всему, перемирие, вступившее в силу в полночь, пока держится.
Глава Совета Рами Абдель Рахман сообщил о «полном отсутствии военных самолетов режима и российских сил в воздушном пространстве над Идлибом».
По его словам, перед рассветом произошла перестрелка, в результате которой никто не пострадал, а теперь стороны, по видимости, соблюдают режим прекращения огня.
Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности в четверг, после нескольких часов переговоров в Москве.
Соглашение предусматривает создание коридора безопасности вдоль трассы М4 на севере Сирии, где турецкие и российские силы в этом месяце начнут совместное патрулирование.
Как отметил Путин на совместной пресс-конференции после переговоров, достигнутые договоренности «послужат хорошей основой для прекращения боевых действий» в Идлибе и «прекратят страдания мирного населения».
Совместные патрули будут работать между городом Тронба в Идлибе и деревней в провинции Латакия, которая находится под контролем правительства.
Патрулирование, которое станет первой совместной инициативой российских и турецких сил в Идлибе, должно начаться 15 марта.
В этот день исполнится девять лет с момента начала конфликта в Сирии, который унес около 400 000 жизней и оставил без крыши над головой около половины населения страны.
Перемирие в Идлибе должно быть закреплено созданием бесполетной зоны, чтобы предотвратить новые удары по больницам, заявил в пятницу министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
«Было бы разумно добавить бесполетную зону», – сказал он журналистам, прибыв на встречу с коллегами из других стран ЕС в столице Хорватии.
«Я думаю, европейские страны готовы сделать шаг вперед… и убедить всех членов Совета безопасности ООН создать бесполетную зону. Это не помешает борьбе с боевиками «Аль-Кайды», но прекратит удары по больницам», – добавил Блок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу приветствовал договоренность о перемирии, заявив, что теперь блок должен активизировать усилия, чтобы помочь мирному населению Сирии.
«Перемирие – хорошая новость. Посмотрим, что из этого получится, но это необходимое условие для увеличение гуманитарной помощи жителям Идлиба», – отметил Боррель перед началом министерского совещания в хорватской столице.
Отвечая на вопрос о создании бесполетной зоны, он сказал: «Мы должны сконцентрировать свои усилия на гуманитарной стороне».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет