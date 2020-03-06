Физики, химики и реставраторы раскрыли тайну портрета из Третьяковки

06.03.2020, 12:18, Новости дня

Две дополнительные надставки на картине под названием «Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме» действительно принадлежат кисти художника Дмитрия Левицкого. К такому выводу пришли учёные из МФТИ, ИОНХ РАН и Третьяковской галереи. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ.

Поясним, что портрет Фавста Петровича Макеровского, который хранится в Третьяковской галерее, считается одним из шедевров творчества Дмитрия Левицкого. (Художник писал портреты известнейших людей российского государства, включая императрицу Екатерину II.)

В 1914 году была проведена реставрация полотна. По словам современных специалистов, грубые реставрационные вмешательства, а также толстые слои старого пожелтевшего лака и различные повреждения нарушили эстетическое восприятие образа.

По этой причине реставраторам нового века нужно было приблизить великолепный портрет к первоначальному облику и, что не менее важно, не затронуть авторский слой живописи.

По случаю реставрационных работ группа исследователей из МФТИ и ИОНХ РАН, а также реставраторы, искусствоведы, технологи и химики от Третьяковской галереи провели комплексное исследование работы Дмитрия Левицкого.

Специалисты провели анализ состава художественных материалов, который помог наиболее эффективно выбрать методы реставрации. Более того, исследователи раскрыли давнюю тайну этого портрета.

Тут стоит пояснить, что полотно состоит из трёх частей. Специалисты не сомневались, что основной холст принадлежит кисти Дмитрия Левицкого. При этом они не знали, когда и кем могли быть добавлены две другие полосы основы. Речь идёт о местах, на которых написан фрагмент изображения ниже колен ребёнка.

Пришитые к основному полотну надставки видны на фотографиях начала XX века, но разная структура швов между тремя фрагментами (верхний шов выглядит аккуратным, а нижний — намного более грубый) заставляли сомневаться в принадлежности всего полотна Левицкому.

Учёные исследователи грунт картины и выявили различия между основным полотном и надставками. Что интересно, они обнаружили двухслойный грунт, характерный для работ Левицкого, только на основной части портрета.

Тем не менее последующий анализ грунта на обеих надставках показал их схожесть — по составу и структуре. Более того, они оказались близки нижнему из двух слоёв грунта на основной части полотна.

«Мы провели комплексный предреставрационный анализ состава художественных материалов. Это позволило установить, что надставки действительно принадлежат Левицкому», — комментирует один из авторов исследования Николай Симоненко из Института общей и неорганической химии РАН и МФТИ.

Скорее всего, у Левицкого было больше времени на первом этапе работы, предполагают учёные. Композиция портрета могла выйти за рамки подготовленного холста, поэтому художнику ничего не оставалось как пришить две надставки.

Анализ красочного слоя также показал, что он по всему полотну имеет похожий состав, в том числе и на обеих надставках. Таким образом, специалисты установили, что весь портрет принадлежит кисти автора произведения.

Как отмечают сотрудники Третьяковской галереи, такая работа помогла расширить представления о творчестве Дмитрия Левицкого и о художественной практике русской живописи конца XVIII века. Теперь этот метод анализа можно использовать для изучения других произведений.

Что же касается реставрации картины, то она находится на завершающей стадии. Вскоре портрет вернётся в основную экспозицию Третьяковской галереи.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Heritage Science.

К слову, ранее авторы проекта «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как искусственный интеллект разгадал математику стилей живописи. Напомним также о разгадке других тайн художников. Так, учёные раскрыли «двойное дно» в картине «Портрет женщины» Эдгара Дега, а также установили подлинные цвета знаменитой картины Ван Гога.

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Вести.Наука