Аномальные снегопады могут стать причиной масштабного паводка в сибирских регионах

06.03.2020, 12:18, Новости дня

Аномальные снегопады могут стать причиной масштабного паводка в сибирских регионах. В каких именно районах ждать "большую воду" — рассказали в полпредстве СФО.

Готовиться к половодью нужно Алтайскому краю, Кемеровской и Новосибирской областях, республикам Алтай и Тыва. Об этом шла речь на встрече полномочного представителя президента в округе и главы регионального МЧС, передает ГТРК "Новосибирск".

По мнению специалистов, осадков за сезон выпало очень много. В первую очередь, в зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные рядом с Обью и Иртышом. Уровень воды в реках может достичь критических отметок.

Планы работ, а также взаимодействия различных структур в случае ЧС уже составлены и в данный момент проходят утверждение у региональных властей. В полную готовность приведут также все подразделения МЧС. В случае возникновения больших заторов, приводящих к резкому подъему уровня воды, лед на реках будут распиливать.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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