Личное: Лучше брать не количеством, а качеством

06.03.2020, 12:12, Разное

Мой блог — самый популярный в РуНете, и меня, в числе миллионов хороших людей, читают даже те, кто не особенно мне приятен.

Ничего с этим не поделаешь, придётся поговорить и с этими гражданами-гражданочками. Научить их уму-разуму, уберечь и предостеречь.



Фото: Соцсети

Я — о понаехавших писечках из Эскортограма.

Приехали они, значит, в столицу и сидят — думают, как бы себя подороже продать щедрому папику. Вот с ними, об их «логике», я и хочу поговорить.

Умным людям, то есть вам, тоже будет интересно — может, дадите им в конце какой-нибудь совет.

Главное, писечки, в этой жизни — нести людям радость. В самом широком смысле этого слова.

С этим вы, кстати, прекрасно справляетесь.

Вот доставила ты своему папику радость ротиком, ему стало лучше. Да и тебе, знаешь ли, перепадёт вдруг подарочек. Тоже ведь радость, правда?

Главное, конечно, тут не заиграться бы с этой радостью. Как? Не переборщить со своей миссией благотворительницы — вместо одного, попытаться взять в ротик сразу несколько членов.

Ну, и подарочков слупить со всех, естественно.

Что делает среднестатистическая инстасамка, мечтающая о хорошей жизни? Рано или поздно она своим умишком вдруг понимает, что 2 — это больше, чем 1, и раз один благодетель платит, то если завести второго, ништячков станет в два раза больше.

Ну, и пристраивают девочки свои отверстия повыгоднее. Сразу на два — а то и побольше! — члена. Не, ну а чо? Больше вошло, глядишь, больше и вышло.

Дуры, конечно — такое всегда плохо заканчивается.

Впрочем, дуры меня интересуют мало. Гораздо интереснее, как поступают умные люди с хорошим образованием и из респектабельной семьи?

Попался мне тут на глаза интересный человек — Александр Гофштейн.

Вроде, не глупая писечка. Известный адвокат с репутацией суперпрофи и специалиста по решению «особо сложных вопросов», как о нём говорят. Примерный отец пятерых детей и муж симпатичной блондинки лет на 20 его моложе.

В общем, со всех сторон положительный человек.

Чем же он показался мне интересен? Вы же знаете, дорогие мои, я не только за ваше образование и самореализацию тут радею, но и за правду? Так вот, адвокат Гофштейн ведёт сейчас дело огромного градообразующего предприятия ТольяттиАзот в Самарской области.

Дело — чрезвычайно важное. На предприятии — тысячи простых работяг и, если завод закроется, все они вместе со своими семьями останутся без денег на улице.

Хорошим делом занимается адвокат Гофштейн? Безусловно!

От того, насколько честно и профессионально Гофштейн будет работать, зависит жизнь и благополучие тысяч и тысяч людей.

К сожалению, зачастую и проститутки, и адвокаты приходят к единому неправильному решению. Не нести человеку радость, не сделать ему приятное, за что собственно им и платят, а завести ещё одного клиента на стороне.

Жадность, ничего не поделаешь. Людская жадность способна соперничать лишь с человеческой глупостью.

В ряде СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что Гофштейн сливает дело ТольяттиАзота в пользу братьев Магомедовых и группы «Сумма». Как он это, по слухам, делает — и делает ли? — точно неизвестно, но сам, как говорят, хвастает близкими дружескими отношениями с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой.

Ну, мол, веду оба дела, поговорю с судьёй, и солью-ка одного клиента ради второго. А денег возьму естественно и там, и тут.

Нет, лично я, конечно, в такие слухи не верю.

Во-первых, не станет судья — тем более, председатель суда! — договариваться с адвокатом. Судьи у нас — честнейшие люди, об этом даже президент говорит.

Во-вторых, Александр Гофштейн выглядит человеком долго пожившим, мудрым и осторожным — ну, не девочка ведь он инстаграмная, чтобы брать у обеих сторон конфликта! Не дурак он, не дура!

Тем не менее, дело тут даже не в слухах, которые выдаются за факты, а в принципе. Что ждёт человека (инстасамку ли, адвоката), если он вдруг начнёт делать приятное кому-то на стороне?

И ладно бы только двум, но ведь возможно жадность заставит принести радость ещё и третьей какой-нибудь стороне.

ТольяттиАзот, помимо судебных проблем, атакуют и рейдеры. Тупая инстаписечка отсосала бы, конечно, ещё и у них. Почему бы не срубить бабла и у третьего «папика», пока двое твоих клиентов решают вопрос в суде?

Нет, ну а что? Слишком цинично?

Не можешь взять качеством, бери количеством, дура! С двух клиентов ты получишь больше, чем с одного!

В теории выглядит всё, безусловно, здорово. Чем больше платежеспособных клиентов обслужишь, тем лучше. Однако не стоит забывать всем проституткам, что всегда есть стопроцентная вероятность того, что те члены, на которые они не без выгоды для себя присаживаются, могут узнать о существовании друг друга.

А потом собраться и устроить слишком хитрым, но глупым девочкам тройничек с глубоким заглотом.

Думаю, что адвокатами, которые поступают подобным образом, происходит что-то похожее. Жизнь покажет.