Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Камеруне

06.03.2020, 12:07, Новости дня

Первый пациент, зараженный коронавирусом нового типа, выявлен в Камеруне, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Инфицированным является 58-летний житель Франции, который приехал в столицу страны Яунде 24 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее в пятницу сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Бутане.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80,5 тыс. человек.



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