Оксана Самойлова возвращается в РФ после нетрезвого поведения Джигана в США

06.03.2020, 12:07, Разное

Оксана Самойлова хочет вернуться домой в Россию после рождения сына в США. Еще не так давно она планировала временно остаться в Штатах до конца года, но изменила свои планы.

Модель стала матерью в четвертый раз, родив мальчика в одной из больниц США. Ей очень понравилось в Майами, но Самойлова планирует вернуться в Москву, так как «дом это дом». Сейчас Джиган и его супруга занимаются подготовкой документов, после чего улетят обратно в Россию.

Отечественная знаменитость не решилась объяснить нетрезвое поведение мужа, который ранее вышел на связь со своими фанатами. Он ругался при детях и требовал принести ему новую бутылку с алкогольным напитком. Однако некоторые подписчики решили оправдать музыканта. Якобы, он имеет право отдыхать таким образом ведь у рэпера родился долгожданный сын.