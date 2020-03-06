На реализацию нацпроектов в Приангарье выделили 81 млрд рублей

06.03.2020, 12:07, Новости дня

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев на совещании в пятницу, 6 марта, обсудил с региональным правительством ход выполнения национальных проектов, сообщили в пресс-службе губернатора и кабинета министров области.

В 2020 году Иркутская область участвует в реализации 11 нацпроектов из 12, которые утвердили в правительстве России. В составе нацпроектов реализуются 67 федеральных проектов, по 52 из них в регионе разработали региональные составляющие. Кроме того, в этом году запланировано участие Приангарья в федеральных проектах «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», пишет «Байкал 24».

На нацпроекты до 2022 года суммарно выделили 81 млрд рублей: в 2020 году – 26,5 млрд рублей, в 2021-м – 27,6 млрд рублей, в 2022-м – 27,23 млрд рублей.

В настоящее время, как отмечается в сообщении, регион уже приступил к освоению федеральных и областных средств: освоено 1,2 млрд рублей из 26,5 млрд рублей, что составляет 4,6%.

Наиболее высокие показатели по освоению наблюдаются в проектах «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Первичная медико-санитарная помощь», «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«Необходимо усилить работу в этом направлении. Особое внимание прошу обратить на социально-значимые проекты, а также на проекты, связанные с экологией», – поручил кабинету министров Игорь Кобзев.



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