Первый случай заражения коронавирусом выявили в Ватикане

06.03.2020, 12:07, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в папском городе-государстве Ватикан, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Из заявления Бруни следует, что в пятницу «была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне», передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. После стало известно, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В пятницу, 6 марта, сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом выявлен в Сербии, о чем сообщил минздрав страны, а также в Бутане и Камеруне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

09.02 / Биткоин превысил отметку в 10 тыс. долларов впервые с октября

04.02 / На Украине проголосовали за сокращение числа депутатов на треть

07.02 / Школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы его отпустили в туалет

26.02 / Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Челси», «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной»

10.01 / На новые больницы для всей России в 2020 году потратят в 8 раз меньше, чем на благоустройство Москвы

06.01 / В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8

28.02 / Два в одном: В России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

21.02 / Администрация США обсуждает план свержения Мадуро

27.12 / РУСАДА отправило WADA письмо о несогласии с санкциями в отношении России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика