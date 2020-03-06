В Кыргызстане по делу о захвате власти арестовали экс-министра образования и судью

06.03.2020, 12:06, Новости дня

Сторонники осужденного политика Садыра Жапарова – бывший министр образования Каныбек Осмоналиев и бывшая судья Анар Дубанбаева – заключены под стражу. Такое решение вынес Первомайский районный суд, сообщает Радио Азаттык. Осмоналиев и Дубанбаева подозреваются в покушении на насильственный захват власти во время митинга 2 марта в Бишкеке, они пробудут в СИЗО ГКНБ до 3 мая.

Каныбек Осмоналиев не согласен с предъявленными обвинениями и заявляет, что на митинге 2 марта произошла провокация.

«Никаких попыток захвата власти не было. Все это вранье. Ошибок на митинге 2 марта не было. Но были провокации. Кто их организовал – не знаю, это выяснит следствие», – рассказал Осмоналиев Радио Азаттык.

По словам бывшего министра, на митинге в Бишкеке в поддержку осужденного политика Садыра Жапарова, он выступал модератором. Когда мероприятие уже завершалось, Осмоналиев передал обязанности модератора другому участнику – Бакаю Аскарбаеву. После этого собравшиеся направились к зданию администрации президента, где произошли стычки милиции с митингующими. После разгона митинга ГКНБ задержал экс-депутата в его доме.

Спецслужбы тогда заявили, что помимо Осмоналиева был задержан еще один активный участник акции, его личность не раскрывалась. Лишь во время рассмотрения меры пресечения задержанным стало известно, что второй обвиняемый в захвате власти – бывшая судья Анар Дубанбаева.

«Анар Дубанбаева на митинге даже не выступала. Она лишь возглавляет штаб по поддержке Садыра Жапарова в Караколе. Закон она не нарушала, никого ни к чему не призывала. Ее обвиняют в том, что «она направила 200 человек из Иссык-Кульской области в Бишкек». Но в ее действиях и действиях моего подзащитного нарушений закона не было», – заявляет адвокат Осмоналиева Шарабидин Токтосунов.

Второго марта 2020 года в центре Бишкека собрался массовый митинг с требованием выпустить на свободу бывшего депутата парламента Садыра Жапарова. Участники акции митинговали несколько часов и требовали встречи с президентом. А около 18:15 решили пойти в сторону Белого дома (здания администрации президента). В демонстрации участвовало, по разным оценкам, от полутора до трех тысяч человек.

Путь им преградил кордон милиции, но митингующие прорвали оцепление и продолжили движение. В ответ на это сотрудники милиции начали разгонять участников митинга и вытеснять их с центральной площади города. Свидетели с места событий сообщали, что силовики использовали водомет, слезоточивый газ, а также задействовали собак. Митингующие в свою очередь закидывали милиционеров камнями.

После митинга в поддержку осужденного политика Садыра Жапарова в районные управления внутренних дел были доставлены 166 человек, сообщили в пресс-службе МВД. Четверых участников митинга арестовали.

Представители МВД объяснили разгон митинга нарушением протестующими правил общественного порядка. По словам заместителя министра внутренних дел Алмаза Орозалиева, когда участники акции протеста двинулись к Белому дому, они вышли на проезжую часть и заблокировали дорожное движение. Кроме того, они начали бросать камни и другие предметы в милиционеров. По словам представителя МВД, среди митингующих также были «провокационные призывы к беспорядкам».

Вышедшие на митинг в Бишкеке активисты требовали освобождения Садыра Жапарова – бывшего депутата парламента Кыргызстана, который долгое время жил в России. В 2017 году он вернулся на родину, и уже на границе его ждали представители силовиков. Сразу по возвращении Жапаров был осужден за события 2013 года: митинг в Караколе, на котором выдвигались требования национализировать золоторудное месторождение «Кумтор», захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области и угроза убийством.