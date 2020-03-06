Мнение: Дух огня

06.03.2020, 11:59, Разное

По мотивам вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/5687162.html чернокожего и гендерно-нейтрального фея.

Один из читателей сообщает прекрасное:

С 5 по 9 марта 2020г. в Ханты-Мансийске проходит Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". В программу фестиваля включен показ фильма "Аутло" с таким кратким содержанием: "Старшеклассник и юная преступница пытаются добиться взаимности от самого популярного парня школы. Генерал и танцовщица в 1985-м ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе." Старшеклассник пытается добиться взаимности от парня?!

Смотрим описание на кинопоиске, а там еще интереснее: "Старшеклассник-гей и загадочная бунтарка пытаются добиться взаимности одного и того же парня. Генерал и танцовщица-трансгендер в 1980-х ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе." О как, еще и танцовщица-трансгендер появились.

И еще одно описание от кино.маил.ру: "Действие разворачивается в Москве в разные периоды истории. Никита — современный старшеклассник, в котором пробуждается чувство к Альфачу, самому популярному мальчику в школе, в которого влюблена бунтарка Аутло. На фоне всего этого учитель Игорь Владиславович вспоминает свое бурное прошлое — в 1980-х он был танцовщицей бурлеска." Танцовщица-трансгендер значится стала учителем.

И организатор всего этого мракобесия Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сайт фестиваля

http://ugrafest.ru/

Программа фестиваля

http://ugrafest.ru/events/program/

Роль генерала любителя трансгендеров в анонсе не раскрыта.

Ну а так:

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.