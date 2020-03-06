Наука: Психологи нашли различия в отношении мужчин и женщин к изменам

06.03.2020, 11:54, Разное

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук подтвердили с помощью научных методов давно устоявшееся мнение, что у мужской и женской ревности разные причины, а также различное понимание сути измены.

У мужчин наибольшую ревность вызывает возможность физической измены партнера, а у женщин – создание «ее мужчиной» близких и теплых эмоциональных отношений с другой женщиной. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые отобрали выборку из 1074 испытуемых обоих полов. Каждому из респондентов в случайном порядке давался один из двух различных вариантов опросника, оценивающего уровень и причины ревности. Половине участников исследования достался вариант теста, в котором описывались четыре возможных сценария неверности партнера (как сексуальной, так и эмоциональной). Испытуемым предлагалось выбрать один, наиболее болезненный для них сценарий. Второй половине также достался вариант опросника с четырьмя сценариями неверности, однако респонденты могли выставить оценки болезненности для себя каждого из сценариев по шкале от 1 (наименее неприятный) до 7 (максимально мучительный).

При этом как в первом, так и во втором случае испытуемых еще раз делили пополам. Часть респондентов заполняла опросники после того как их опрашивали о личном опыте переживания измен, а другая часть сначала заполняла тесты, а потом подвергалась интервьюированию. В результате получилось четыре группы, которые исследовались разным образом.

Ученые обнаружили очень сильные различия в причинах вызывающих ревность у мужчин и женщин. У первых наибольшую ревность вызывала сексуальная измена, а у вторых — эмоциональная связь. При этом результаты были почти идентичны во всех четырех группах, в независимости от вида тестирования (45,9 процентов мужчин против 16,6 процентов женщин при выборе сценариев, а по балльным оценкам — M = 1.90, SD = 1.55 против M = 0.77, SD = 1.04 при p < .001).

Психологи полагают, что эти результаты необходимо интерпретировать с позиций эволюционной психологии. Считается, что мужчины сильнее реагируют на физическую неверность, так как не могут быть до конца убеждены в собственном отцовстве. Если ребенок у его партнерши не от него, то он вкладывает собственные ресурсы в чужие гены, а сам остается без потомства. В то же время для женщины ситуация строго обратная – она точно знает, что ребенок от нее, но не уверена – будет ли партнер и дальше поддерживать и защищать ее и детей. В этом случае интерес к другой женщине может означать высокую вероятность потери необходимых для воспитания потомства ресурсов в ближайшем будущем.

Первоначальная гипотеза исследователей базировалась на основе теории о гендерных ролях принятых в данной (западноевропейской в широком смысле) культуре. Психологи предполагали, что чем выше уровень гендерного равенства (как в Норвегии), тем более схожими будут способы интерпретации одних и тех же событий (например, измены) мужчинами и женщинами. И, наоборот, в странах с высоким гендерным неравенством будет наблюдаться противоположная картина. Авторы признают, что их гипотеза оказалась ложной.