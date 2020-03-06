Скандалы: «Решальщик» раскрыл полицейскую мафию

06.03.2020, 11:43, Разное

Спецслужбы вскрыли массовые аферы с получением страховок за якобы угнанные дорогие иномарки

«Росбалту» удалось выяснить, за что отбывал срок экс-сотрудник МВД Алексей Захаров — участник громкого расследования, основными фигурантами которого выступает группа «решальщиков», бывших и действующих полицейских, а также один сотрудник Службы внешней разведки. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас по «делу «решал» назначены различные экспертизы, также изучаются личности фигурантов расследования, в том числе — бывшего сотрудника УВД САО Алексея Захарова.

В свое время он отбывал срок по весьма резонансному делу. В 2009 году сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ провели операцию в Центре промышленности Болгарии в Москве, в ходе которой было изъято несколько партий контрафактных компакт-дисков. Это вызвало небольшой международной скандал, поскольку болгарская сторона настаивала, что ряд помещений имел дипломатический статус и являлся неприкосновенным. По результатам мероприятия Следственным комитетом МВД РФ было возбуждено дело о нарушении авторских прав, подозреваемым по которому стал гражданин Непала Союз Дайбаге. А вскоре к иностранцу обратился Алексей Захаров, который предложил за $300 тыс. сделать так, чтобы Дайбаге не стал обвиняемым. Уроженец Непала написал по данному поводу заявление. В ходе наблюдения было установлено, что действует Захаров не один, а вместе с приятелем — сотрудником ДЭБ МВД Андреем Чемодуровым, который входил в оперативно-следственную группу по делу о нарушении авторских прав.

Девятнадцатого октября 2010 года Захаров и Чемодуров получили от Дайбаге первый транш. А когда их попытались задержать, запрыгнули в машину и рванули с места. Началась погоня по московским улицам, длившаяся почти два часа. Когда автомобиль со злоумышленниками догнали, денег в салоне не оказалось. Захаров и Чемодуров выбросили их в окно.

В тюрьме Захаров познакомился с Антоном Орловым, содержавшимся с ним в одной камере. Выйдя на свободу, он продолжил заниматься «решаловом». Захаров за деньги помогал клиентам решать их проблемы с различными госведомствами, в первую очередь — с ГУ МВД по Москве. А в конце 2019 года Захаров обратился с заявлением в МВД о том, что стал жертвой вымогательства. При этом сообщил факты, заинтересовавшие Управление «М» ФСБ РФ.

Приятелем Захарова был другой бывший милиционер — Сенга Кичиков (все его звали Александром), который являлся участником крупного криминального бизнеса. Заключался он в составлении фиктивных документов об угоне дорогих иномарок и последующих требованиях денег у страховых компаний. Для этого было необходимо уголовное дело о краже машины, и чтобы полицейские при его возбуждении не проверяли факт угона и не задавали лишних вопросов. В задачи Захарова входило договариваться о возбуждении таких дел. За каждое он получал от Кичикова 200 тыс. рублей. Иногда в этом вопросе Захарову помогал Останин. Также многие встречи и передачи денег проводил Антон Орлов. Уже сейчас известно о том, что усилиями «решальщика» и полицейских на свет появились десятках фиктивных уголовных дел об угонах. Возбуждались они в ОВД по району Бибирево, ОМВД по району Отрадное, ОМВД по районе Алтуфьево и т. д.

Во всей этой «сети» аферистов главным был Кичиков, Захаров являлся его равноценным партнером. А Орлов и владелец автосервиса Федор Останин фактически выполняли роль помощников Захарова.

Потом между партнерами возник конфликт. Кичиков, Орлов и Останин посчитали, что Захаров обманывал их и задолжал 5,2 млн рублей. Они захватили Захарова и, угрожая убийством, стали требовать у него заложить квартиру и отдать им деньги.

Родственники Захарова обратились в полицию. Первым задержали Орлова. Лишившись опекуна, Захаров подробно рассказал о том, как оказался в заложниках. После чего к расследованию сразу подключились сотрудники Управления «М» ФСБ. Под стражу были взяты также Кичиков и Останин. Все они пока обвиняются в вымогательстве, однако уже в ближайшее время будут выделены в отдельное производство материалы о масштабных аферах с «липовыми» угонами, участие в которых принимали столичные полицейские. Дело обещает стать громким. Одним из его фигурантов является сотрудник СВР Герман Миронский.

Александр Горячев