Скандалы: Полковника Северова оправдали за небоевые потери

06.03.2020, 11:53, Разное

В системе предупреждения о ракетном нападении переплатили за электроэнергию

Как стало известно “Ъ”, Минобороны не смогло взыскать 35,5 млн руб. с полковника запаса Вадима Северова, командовавшего частью, в которой находится радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ». Военные финансисты, требуя, чтобы господин Северов выплатил неподъемную для себя сумму, ссылались в том числе на материалы проверки, по которой в возбуждении уголовного дела о халатности офицера было отказано.

Ущерб от действий полковника Вадима Северова, бывшего командира дислоцированной в Армавире в/ч 41003, Минобороны выявило в ноябре 2016 года. Тогда же последовало и обращение в правоохранительные органы. Отметим, что радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» рассчитана на обнаружение баллистических, космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических ракет. При этом Вадим Северов стал ее командиром в звании подполковника еще в 2004 году, когда, собственно, и началось строительство этого объекта. На боевое дежурство станция заступила в 2013 году.

По мнению заявителей, полковник Северов в период с января 2012-го по май 2014 года в рамках заключенного Минобороны с ОАО «Оборонэнергосбыт» контракта закупал для своей части электроэнергию по завышенной цене.

Тем самым, как полагали в военном ведомстве, Вадим Северов нанес Минобороны ущерб на сумму 35,5 млн руб. Впрочем, следователь военного следственного отдела СКР по Власихинскому гарнизону в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении полковника Северова отказал в связи с истечением трехлетнего срока давности.

После этого военное ведомство попыталось взыскать сумму ущерба с вышедшего в запас офицера в порядке гражданского судопроизводства в Майкопском гарнизонном военном суде. Там представитель истца ссылался в том числе и на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Северова исключительно в связи с истечением срока давности. Кроме того, в Минобороны полагали, что «ответчик мог засомневаться в правильности указанного в документах представителем поставщика тарифа по напряжению, но не сделал этого, что повлекло причинение истцу материального ущерба на сумму иска». Стоит также отметить, что получателем денег являлось ОАО «Оборонэнергосбыт», признанное в августе 2018 года Арбитражным судом Москвы банкротом.

Однако в Майкопском гарнизонном военном суде истец заявил, что ему неизвестно о том, пыталось ли Минобороны взыскать неосновательное обогащение непосредственно с получателя излишних выплат.

В свою очередь, господин Северов в суде исковые требования не признал. По его словам, с января 2012-го по июнь 2014 года он не отвечал за установление тарифов, поскольку это не входило в его обязанности. При этом, утверждал господин Северов, своей подписью в актах приемки он не завышал показания счетчиков о количестве поставленной электроэнергии и, соответственно, никакого ущерба истцу не причинил.

В итоге суд пришел к выводу, что оснований для привлечения полковника Северова к материальной ответственности нет.

«Привлечение военнослужащего к полной материальной ответственности предполагает наличие вступившего в законную силу приговора суда, но такового в гарнизонный военный суд не представлено»,— говорится в решении суда. Согласилась с этой позицией и судебная коллегия по административным делам Южного окружного военного суда, куда Минобороны подало апелляционную жалобу.

Стоит также отметить, что еще за два года до банкротства «Оборонэнергосбыта» сбежавший в Турцию бывший гендиректор этой структуры Александр Змихновский стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем речь в нем шла как раз о хищении почти 450 млн руб. при поставках электроэнергии воинским частям, подведомственным Минобороны. А два года назад было возбуждено уголовное дело в отношении еще трех бывших гендиректоров «Оборонэнергосбыта». Олега Сундукова, Петра Беликова и Юрия Ющака заподозрили в заключении фиктивного контракта с гендиректором ООО «Энергодата» Вадимом Матвеевым. Компании последнего были выделены несколько десятков миллионов рублей на оказание «Оборонэнергосбыту» услуг в сфере информационных технологий. Однако контракт так и остался нереализованным, а деньги соучастники похитили.

Олег Рубникович