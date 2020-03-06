«Их кровь не останется на полу»

06.03.2020, 11:42, Разное

Турецкое общество считает Россию соучастницей массового убийства своих солдат в Идлибе и поддерживает решительные действия своего правительства.

В эти дни в Москве проходит встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Причина — резко обострившаяся ситуация в Идлибе, сирийской провинции на границе с Турцией. На встрече обсуждают режим прекращения огня и возможные новые конфигурации сил в сирийской провинции, последние события в которой консолидировали турецкое общественное мнение и настроили его против России.

Владимир Путин принял Реджепа Эрдогана в Кремле. Фото: пресс-служба Кремля / ТАСС

Гибель 33 турецких солдат 27 февраля в сирийском Идлибе стала самой крупной потерей турецкой армии с 1993 года. Трагедия всколыхнула турецкое общество. В конце прошлой недели в разных уголках страны прошли похороны. Солдат хоронили с особыми почестями, на церемониях присутствовали и высшие турецкие чиновники, и руководители почти всех политических партий. Репортажи с похорон несколько дней подряд показывали по всем телеканалам.

29 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган приехал в район Пендик в Стамбуле, чтобы проводить в последний путь 25-летнего солдата Эмре Байсала. Эрдоган обнял отца и брата погибшего, помолился со всеми, а затем, положив руку на обернутый турецким флагом сосновый гроб, сказал: «Пусть Бог будет милостив к нашему мученику (шахиду) Эмре… Наши мученики — соседи нашего любимого пророка… Сейчас в Сирии, а потом, возможно, в Ливии, мы продолжим нашу борьбу так же, как мы боролись в прошлом. Холмы мучеников не останутся пустыми, они никогда не будут пустыми».

Затем президент побывал в доме солдата, чтобы поддержать его близких и помолиться вместе с ними.

Возможно, неожиданно для самого президента речь Эрдогана на похоронах глубоко отозвалась в сердцах многих сограждан.

В Турции отношение к солдатам по-отечески теплое. В большинстве городов на похороны «наших мальчишек» пришли тысячи простых людей. Соцсети облетела фотография, сделанная на траурной церемонии в Хатае: женщины накрыли зонтами военного, который охранял собравшихся.

После похорон во многих городах прошли спонтанные демонстрации, где раздавались призывы отомстить за пролитую кровь. «Их кровь не останется на полу» — это емкое устойчивое выражение в турецком языке означает намерение решительно ответить обидчику на нанесенное оскорбление. Сейчас эта фраза постоянно звучит с экранов телевидения, на улицах городов и в присутственных местах.

Акции протеста состоялись и у российского консульства в Стамбуле. Если президент Эрдоган напрямую не обвинял Россию в гибели турецких военных, то протестующие не стеснялись в выражениях и обещали отомстить за гибель солдат. Протестовали как активисты, так и различные организации. Например, профсоюз таксистов Стамбула организовал акцию водителей такси в поддержку «мучеников Идлиба».

Машины с турецкими флагами проехали по центру города, а затем водители пришли к консульству России, выступили с речами и поставили у забора черный венок.

1 марта Турция объявила о начале операции «Весенний щит» против армии Башара Асада. 2 марта во всех 85 000 мечетей страны прочли специальную молитву, в которой верующие обращались к Богу с просьбой даровать турецкой армии победу. По состоянию на 4 марта, в рамках операции возмездия, по данным Анкары, были убиты 3138 военнослужащих сирийской правительственной армии, сбиты три военных самолета, восемь вертолетов, три дрона, уничтожен 151 танк и большое количество другой военной техники и оружия.

Гибель турецких солдат за неделю консолидировала общественное мнение, притом что ранее отношение к правительственной операции в Идлибе было неоднозначным.

Наступательные действия в Идлибе Турция начала еще в феврале в ответ на разворачивание военной операции сирийских правительственных войск и российских ВКС в Идлибе, в результате которой, по данным УВКБ ООН, 950 000 мирных сирийцев бежали к турецкой границе. В условиях морозной зимы сотни тысяч людей оказались в ситуации гуманитарной катастрофы, гуманитарные организации не способны обеспечить их минимально необходимым — крышей над головой, продуктами питания, буржуйками для обогрева. Сирийские правительственные войска значительно продвинулись вглубь идлибской территории, нарушив линию разграничения, закрепленную сочинским договором 2018 года. Турция в ультимативной форме потребовала от Дамаска, чтобы сирийская армия вернулась к линии прекращения огня и отвела войска от турецких наблюдательных постов. РФ и Дамаск, в свою очередь, обвиняли Турцию в том, что она не выполнила свое обещание разоружить террористические группировки в Идлибе.

Эрдоган убеждает сограждан, что Турция не может оставаться равнодушной к происходящей в Идлибе гуманитарной катастрофе и должна защитить млн мирных жителей, бежавших от бомбежек к границе, а также предотвратить приток новых беженцев в страну. И хотя Сирия имеет глубокие исторические и социальные связи с Турцией, позицию президента разделяли далеко не все турецкие политические силы.

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На фоне усугубляющихся экономических проблем в стране оппозиция выступает за то, чтобы найти компромисс с Башаром Асадом, вернуть 4 миллиона беженцев, находящихся в Турции в Сирию, и уж тем более не терять в Сирии жизни турецких солдат. До сих пор для многих жителей официально заявленные высокие цели операции в Идлибе были лишены эмоционального смысла. Массовая гибель солдат придала этим целям смысл. По результатам опросов последней недели, только 18,7% жителей против продолжения операции в Идлибе.

Националистические и милитаристские настроения резко выросли, и участие Турции в идлибской истории приобрело очень простой и конкретный смысл: мы отомстим за наших парней.

Руководству Турции «идлибские мученики» дали хорошую возможность для маргинализации оппозиции по сирийскому вопросу. Теперь лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу может сколько угодно заявлять, что в случае прихода к власти его сторонников холмы мучеников будут пусты, ибо солдаты погибать больше не будут, — его голос теряется в хоре патриотических призывов.

После массовой гибели турецких солдат президент Эрдоган прилетел в Москву, заручившись такой поддержкой своей позиции по Идлибу сограждан, какой раньше никогда не было. Теперь турецкое общество вряд ли поддержит серьезную сдачу позиций в Москве.

Екатерина Сокирянская

обозреватель «Новой»