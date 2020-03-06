Ученые: Первые животные могли объединяться в «социальную сеть»

06.03.2020, 11:37, Разное

Американские исследователи считают, что у первых земных животных могла существовать «социальная сеть». Пока они не могут определить точное значение длинных окаменевших нитей, с помощью которых соединялись организмы рангеоморфы.

Рангеоморфы были самыми распространенными организмами на Земле более 500 миллионов лет назад. Это папоротникообразные ископаемые, которые в высоту могли достигать двух метров и обитали на морском дне. В тот период население нашей планеты состояло из бактерий и мельчайших организмов. К концу эдиакарского периода появились более сложные многоклеточные разнообразные организмы. Возможно, рангеоморфы являлись первыми представителями животного мира на нашей планете. Но исследователи пока не могут объяснить их анатомию. Известно только, что у этих организмов отсутствовали органы и не было возможности для передвижения. Все что они могли делать, так это питаться веществами из воды.

Постоянное пребывание на одном месте дало возможность ученым изучить судьбу больших популяций. Исследователи установили, что между ископаемыми существовала связь с помощью нитеобразных соединений. У обнаруженных нитей была разная протяженность. Некоторые из них достигали четырех метров. Еще одна характерная особенность — их толщина, нити очень тоненькие, поэтому их так сложно было обнаружить ранее. Ученые тщательно исследуют находку и хотят выяснить предназначение нитей. Возможно, с их помощью происходило размножение, или обмен питательными веществами. А может благодаря им, организмы удерживали друг друга на одном месте при сильном течении воды.