Intel Xeon оказался лучше восьми чипов Tesla V100 при обучении нейросети

06.03.2020, 11:37, Разное

Центральный процессор в несколько раз обошел по производительности связку графических чипов Tesla V100 во время глубокого обучения нейросетей. Такой опыт провели исследователи из США при помощи Intel Xeon.

Графические процессоры больше подходят для глубокого обучения нейросетей, центральные в этом плане уступают им. Это объясняется архитектурой GPU с ее умением реализовывать разные задачи. Хорошо пригодны в этом случае центральные аналоги при правильном подходе. В случае применения алгоритма SLIDE Intel Xeon с 44 ядрами стал в разы производительнее, чем ряд чипов NVIDIA Tesla V1000.

Американские исследователи считают, что данная система не требует для полноценной работы графические процессоры, потому как использует иной подход. При обучении нейросетей, как правило, задействуется способ обратного распространения ошибки обучения, который применяет перемножение матриц, что является отличной нагрузкой для GPU. Это в существенной мере уменьшает вычислительные расходы на обучение. В своей работе исследователи использовали систему с 8 ускорителями Tesla V1000, общий процесс занял 3,5 часа. Потом аналогичную нейросеть обучили при помощи SLIDE на платформе с 44-ядерным чипом Xeon, и на это потребовался только один час.

Xeon — сегмент микропроцессоров Intel. Это наименование является неизменным для некоторых поколений изделий. Впервые на рынке они появились в конце 90-х годов. Пять лет назад фирма презентовала новый чип с разъемом LGA1151. Предназначался он для начальных серверов и позиционируется как аналог Core i7, при этом компания заблокировала работоспособность новых изделий в стандартных «материнках» с версиями Z170 и B150.

Университет Райса — частный вуз в Хьюстоне. Основан в 1912 году и получил имя человека, который вкладывал собственные деньги в создание учебного заведения бизнесмена, Уильяма Райса. В 2010 году он занял 17-е место в перечне лучших национальных университетов. В ВУЗе трудились известные исследователи, а выпускники достигли немалых успехов, став писателями, астронавтами и политиками.