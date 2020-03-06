В Минфине рассматривают возможность конфискации выведенных из России денег

06.03.2020, 11:37, Разное

В Минфине рассматривают новый законопроект, позволяющий конфисковать выведенные из РФ деньги. Речь идёт исключительно о незаконных махинациях с валютой.

В настоящее время конфискации подвергаются все активы и имущество арестованного, но вот средства, выведенные из России, зачастую остаются нетронутыми. Всё дело в очень сложной процедуре по доказательству незаконности операции и изъятию денег. Сотрудники Министерства финансов РФ намерены существенно упростить изъятие таких активов. Это позволит намного проще изымать незаконно выведенные денежные средства, особенно при использовании подложных бумаг.

Поводом для ужесточения мер наказания стали данные таможенных служб. Всего за шесть с половиной лет было заведено 1600 уголовных дел по статье «Контрабанда денег», а всего удалось выявить 4460 нарушений. При этом рост числа осуждённых увеличился с 8 человек в 2015 году до 23 по состоянию на 2018 год.