Мнение: О медленном прозрении гордой Эстонии

06.03.2020, 11:30, Разное

Тут надвигается важная дата: в марте стукнет 30 лет, как Эстонская ССР превратилась в просто Эстонию – независимую и гордую. Конечно, эстонская независимость оказалась весьма условной, и маленькая страна успешно вступила в ЕС и НАТО, променяв часть суверенитета на материальную помощь и внешние гарантии.

Насколько выгодным оказался такой размен?

Об этом размышляет эстонский журналист, успешно перебравшийся с исторической родины в Германию и нашедший себя на ниве просвещения бывших сограждан, которые оказались не столь успешными. Его откровения имеет смысл прочитать.

Говоря о бюджете Евросоюза, из которого идут заметные дотации восточноевропейским государствам (Эстония, например, получает 668 млн евро в год, и это 8,5% её бюджета), автор пытается развенчать «мифы». Главным из которых ему кажется тот, что, мол, Западная Европа кормит Восточную.

Да, «ЕС делает серьёзные финансовые вливания в Восточную Европу, за счёт которых строятся дороги, развивается инфраструктура, сохраняется экология, поддерживаются наука, сельское хозяйство, малого и средний #бизнес», — признаёт эстонский автор. «Но есть и одно большое но, – тут же подчёркивает он. – Западные страны получили от Восточной Европы два, а, может быть, и более преимуществ. Первое — доступ к новым рынкам… Де-факто многие восточноевропейские фирмы исчезли или продались западноевропейским конкурентам со всеми печальными последствиями для национальной экономики.

Второе — Восточная Европа стала донором рабочей силы для Западной. Молодые, талантливые, образованные массово перемещаются на Запад… Латвия лишилась 20% своего населения, между 2013 и 2016 годами… Ситуация в Эстонии не намного лучше. Но… Это выгодно всем: мигранты (такие же, как и я) получают высокие доходы, политики Восточной Европы бессовестно хвастаются низким уровнем безработицы, Западная Европа решает проблемы неважной демографии и потребности в рабочих руках. Кто жертва? Будущее Восточной Европы!».

Как говорится, в #СССР такого не было ©

Казалось бы – ну вот же оно, прозрение. Не выиграла Прибалтика от восстановления независимости, а страны СЭВ от краха Восточного блока. И если Польша ещё более-менее выгодно продаёт свою «русофобию» партнёрам по НАТО, у бывших советских республик такое не прокатывает.

«Экономически Эстония очень сильно проигрывает от того, что не имеет добрососедских отношений с Россией, – считает мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. – До обострения отношений с Россией в Кохтла-Ярве было множество предприятий, работавших на РФ и продававших туда свою продукцию. Я помню времена, когда наши люди… выращивали лук и огурцы, их продавали на рынке в Санкт-Петербурге, и… жили очень зажиточно. Сегодня неразумно не использовать такие возможности».

Но это – голос снизу, с мест, от земли. На верхних этажах политики его почти не слышат и гнут свою линию. Неужели они видят какие-то иные выгоды, которые неведомы простым людям?