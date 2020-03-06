Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска

06.03.2020, 11:27, Разное

9 января этого года 31-летняя певица Клэр Элис Буше (больше известная как Grimes) объявила о том, что они с Илоном Маском ждут ребенка, опубликовав в Instagram селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка. Позже девушка выложила еще одно фото в профиль, на котором живот видно полностью. Но эти кадры не убедили многих ее подписчиков — среди потока поздравлений с грядущим пополнением в семействе в комментариях возлюбленной 48-летнего миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, нашлись и обвинения в фальши, мол, «это все для фотосессии».

Позже Grimes публиковала посты, в которых подробно рассказала о трудностях беременности и посмеялась над недоверчивыми комментаторами. Но и это не убедило подписчиков в честности «фриковатой» девушки. Поэтому она пошла дальше и своем интервью журналу Rolling Stone подтвердила, что ждет ребенка от Илона:

Даже если беременность и великая вещь, то для женщины это может означать жертву, она жертвует своей свободой и телом. Это сумасшествие, и лишь половина населения планеты должна решиться на нее. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс. В этот момент я словно пожертвовала своей силой и независимостью. Прежде в своей жизни я ничем не жертвовала. Так что да, я действительно очень люблю своего парня… Я немного беспокоюсь, что мой ребенок будет таким же сумасшедшим, как и я,

— сказала Клэр в беседе с журналистом. Напомним, недавно она заявила, что ее ребенок «сможет сам выбрать себе пол».

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Публикация от Rolling Stone (@rollingstone)5 Мар 2020 в 5:06 PST

Далее певица описала последний год своей жизни с Илоном Маском и описала травлю, которой он подвергся со стороны политиков и интернет-сообщества в борьбе за экологию:

Никто мне не верит насчет этого. Но я просто не понимала, во что ввязываюсь. Не то чтобы я злюсь. Я просто не думала, что все будет именно так. То дерьмо, которое случилось с моим парнем в этом году, переписало большую часть моей жизни. Я действительно верю в устойчивую энергию и превращение человечества в многопланетный вид. В мире много проблем, которые нам нужно решить. Правительство не способно их решить. А мой парень делает это, это заметно — и вы не можете этого отрицать.

Отец будущего ребенка Илон Маск от комментариев до сих пор воздерживается.

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Публикация от Rolling Stone (@rollingstone)5 Мар 2020 в 8:13 PST

Для певицы ребенок станет первым, а вот для Илона Маска уже шестым: первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск родила от Илона пятерых сыновей — Дамиана, Ксавьера, Кая, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились — на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Впервые об отношениях Илона Маска и Grimes заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. После моделей и актрис мало кто ожидал увидеть в богатой любовной биографии миллиардера украинско-французскую певицу довольно неформального вида. Впрочем, инсайдеры настойчиво утверждали: отношения между ними развиваются настоящие. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.