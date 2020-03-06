Первое появление после «мегзита»: Меган Маркл и принц Гарри на вручении премий Endeavour Fund Awards

06.03.2020, 11:27, Разное

Вчера, как и ожидалось, Меган Маркл прилетела в Великобританию. Ее прибытие проходило в секретной обстановке, поэтому фотографий из аэропорта нет, но папарацци, по данным Daily Mail, запечатлели ее несколькими часами позже на выходе из отеля Goring Hotel, расположенного рядом с Букингемским дворцом. Именно там находится любимый Елизаветой II ресторан — его она посещает ежегодно, и, по-видимому, внук, принц Гарри, и невестка ее вкусы разделяют. Как сообщают СМИ, в отель Гарри и Меган приехали исключительно на ланч, а живут они во Фрогмор-хаусе в Виндзоре.

Возвращение Меган в Лондон обусловлено важными причинами: у них с Гарри запланировано несколько важных королевских обязательств — последних для них как старших членов монаршей семьи, ведь уже 31 марта они будут официально лишены всех полномочий. Вчера вечером Меган и Гарри посетили церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards, которая прошла в Mansion House. На ней по традиции чествовали военнослужащих, в течение года принимавших участие в спортивных состязаниях. Как обычно, герцог и герцогиня вручили награды некоторым номинантам, а также выступили на мероприятии с речью.

Этот выход в свет Меган стал первым после так называемого «мегзита», и он получился довольно эффектным. Герцогиня Сассекская в этот раз предпочла голубой цвет, выбрав облегающее платье Victoria Beckham за 1 285 долларов. Аккомпанементом к нему послужили темно-синие замшевые лодочки Manolo Blahnik и почти такого же цвета клатч от Stella McCartney. Из украшений Меган надела браслет из розового золота с бриллиантами Jessica McCormack и золотые минималистичные серьги.