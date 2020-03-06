МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом

06.03.2020, 11:22, Новости дня

Министерство иностранных дел призывает российских туристов при планировании путешествий за границу учитывать ранее озвученные рекомендации на фоне коронавируса, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, а также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая МИД России, а также Ростуризма, Роспотребнадзора и так далее», – цитирует РИА «Новости» Захарову. 

Она отметила, что российские загранучреждения продолжают искать возможные новые случаи инфицирования граждан России.

Ранее Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок на остров Хоккайдо в Японии. 

В Ассоциации туроператоров РФ сообщили, что ситуация с новым коронавирусом привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские. 



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