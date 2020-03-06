Кремль заявил о росте угрозы ядерного конфликта из-за действий США

06.03.2020, 11:12, Новости дня

Соединенные Штаты, стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения», – приводит ее слова РИА «Новости».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.

«Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал».

Чтобы придать своим действиям видимость легитимности США по традиции ссылаются на внешние угрозы в виде РФ и Китая, которые якобы угрожают Америке, заключила Захарова.

Накануне Москва выразила озабоченность планами США в области ПРО. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA США начинают отработку своей системы по прямому сдерживанию России.



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