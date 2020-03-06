Москва выразила Риму официальный протест в связи с обысками у биатлонистов

06.03.2020, 11:02, Новости дня

Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля, это неприемлемые действия, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва. Российская сторона сообщила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразится на состоянии спортсменов, Логинов вынужден отменить свое участие в массовом старте 23 февраля (при этом в эстафете 22 февраля Логинов и Гараничев бежали – прим. ВЗГЛЯД).

«В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, а именно – шесть утра, было выбрано якобы с тем, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро». В действительности гонка состоялась в 14.30 и такие объяснения итальянской стороны несостоятельны», – добавила официальный представитель МИД.

Захарова добавила также, что итальянские карабинеры в беседе с дипломатами подтвердили, что при обыске «из-за допинга» у биатлониста Логинова явных улик не обнаружено.

Рано утром 22 февраля в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили признаков применения допинга.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Трамп выступит перед мичиганскими автопроизводителями

28.01 / Политика: Разрыв ущербного договора грозит новым конфликтом между Россией и США

21.01 / Тело девушки нашли рядом с оголенными проводами в Петербурге

15.01 / «Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать». Полякова в США обратилась к фанам

27.02 / Лукашенко готов к интеграции с Россией, но без «понуждения»

27.12 / Лоза: Танец Захаровой вызывает только положительные эмоции

05.02 / Немецкий наемник назвал ВСУ «отрыжкой совкового рабства»

31.12 / В Кремле назвали спекуляциями сообщения о переносе послания президента федсобранию

25.01 / В Одесской области мужчина хранил дома арсенал боеприпасов

11.02 / Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика