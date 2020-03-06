Москва выразила Риму официальный протест в связи с обысками у биатлонистов

06.03.2020, 11:02, Новости дня

Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля, это неприемлемые действия, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва. Российская сторона сообщила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразится на состоянии спортсменов, Логинов вынужден отменить свое участие в массовом старте 23 февраля (при этом в эстафете 22 февраля Логинов и Гараничев бежали – прим. ВЗГЛЯД).

«В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, а именно – шесть утра, было выбрано якобы с тем, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро». В действительности гонка состоялась в 14.30 и такие объяснения итальянской стороны несостоятельны», – добавила официальный представитель МИД.

Захарова добавила также, что итальянские карабинеры в беседе с дипломатами подтвердили, что при обыске «из-за допинга» у биатлониста Логинова явных улик не обнаружено.

Рано утром 22 февраля в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили признаков применения допинга.