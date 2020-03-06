Россия выразила беспокойство из-за заявлений США по Договору по открытому небу

06.03.2020, 11:22, Новости дня

В Москве серьезно обеспокоены заявлениями официальных лиц США, которые пытаются использовать Договор по открытому небу во внутриполитических играх, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что российская сторона обеспокоена «заявлениями некоторых высокопоставленных функционеров, парламентариев США, которые пытаются сделать Договор некой такой разменной монетой во внутриполитических играх», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Москва считает этот договор «важным механизмом обеспечения европейской безопасности и транспарентности в военной области наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года».

Напомним, договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом «изучает возможности» выхода из договора, и выступил против этой идеи.

Вскоре газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп якобы уже подписал документ, в котором излагается намерение американской администрации выйти из договора.

При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

Россия обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу.