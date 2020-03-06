МИД раскритиковал Нидерланды за давление на суд по делу MH17

06.03.2020, 11:22, Новости дня

Медийная кампания, запущенная Нидерландами перед судебным заседанием по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, является грубой попыткой давления на суд, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, ее граждан», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что с помощью этой кампании Нидерланды стремятся «компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию».

«Может быть, в том числе и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного шесть лет назад курса», – предположила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», – указала Захарова.

Ранее в Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу крушения малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.

Напомним, нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению МН17 якобы появился свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету. При этом перед этим в Сети был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». В Кремле заявили, что это только подтверждает правоту России.