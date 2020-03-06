Шмыгаль заявил, что новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ

06.03.2020, 11:01, Новости дня

Кабинет Министров Украины продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» вечером 5 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наша заинтересованность в сотрудничестве с международными организациями остается на повестке дня», – отметил премьер.

По его словам, такое взаимодействие позволяет Украине находиться на цивилизованном мировом рынке финансового ресурса.

«Правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским союзом», – цитирует Шмыгаля Правительственный портал.

Уряд Шмигаля продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Уряд Шмигаля продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми «Право на владу». «Ми зацікавлені у співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Це доволі добрий ресурс для нашої країни, бо ці проекти вчать», — сказав Шмигаль. Posted by ПРАВО НА ВЛАДУ on Neljapäev, 5. märts 2020

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.