Путин назвал цель обновления Конституции

06.03.2020, 11:18, Новости дня

Президент предупредил об опасности «отката назад».

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что обновленная Конституция должна гарантировать невозможность попыток раскачки страны и «отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться».

«Никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, но вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан, наверное, этого точно никто не хочет», — отметил глава государства.

Обращаясь к лидерам фракций Путин напомнил, что многие из них были свидетелями тяжелых событий в 90-х. «Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, вернее, в нашем будущем», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что авторами закона о поправках в Основной закон должны быть россияне.

Законопроект о поправках к Конституции одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Документ рассмотрят во втором чтении 10 марта. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.