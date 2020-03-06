Мэр Подольска решил засудить россиянку, которая обозвала его жирным

06.03.2020, 11:18, Новости дня

Он пожаловался на нее в прокуратуру.

Мэр Подольска подал в суд на местную активистку после того, как увидел комментарий местной активистки: «… его тушу жирную проще в окно выкинуть», «… к жирному фиг зайдёшь». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Из-за этих слов Пестов оскорбился и написал заявление в прокуратуру. Дело дошло до мирового суда, однако потом остановилось.

Судья нашла множество опечаток в бумагах и вернула его прокурорам. Пока документы гуляли, срок рассмотрения административного дела (три месяца) истёк. Дело закрыли, а наказания за оскорбление не последовало.

Ранее российского чиновника осудили на два года за нападение на журналиста.