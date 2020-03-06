Сыгравший за Россию украинский шахматист насмерть отравился «веселящим газом»

06.03.2020, 11:18, Новости дня

Вместе с ним скончалась его подруга.

Профессиональная шахматистка из Украины — 18-летняя Александра Вернигора — и ее приятель Станислав Богданович найдены мертвыми в квартире на западе Москвы.

«По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты», — сказал источник ТАСС.

В квартире, где обнаружили тела шахматистов, также нашли шарики с закисью азота. Телеграм-канал «112» сообщил, что тела погибших обнаружил отец девушки. Он также подтвердил версию о том, что Вернигора и Богданович, вероятнее всего, погибли из-за веселящего газа.

«Несколько дней назад гроссмейстер подвергся травле после того, как сыграл за Россию в интернет-матче против украинской сборной. Шахматисту посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях», — отмечает «112».

27-летний Богданович был гроссмейстером, в 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация).



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