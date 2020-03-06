Чиновникам и депутатам не станут запрещать зарубежную недвижимость в новой Конституции

06.03.2020, 11:18, Новости дня

В проект поправок в Основной закон этот запрет не вошел.

В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью. Это связано с тем, что десяткам депутатов и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента и Госдуме.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — рассказал источник в администрации президента.

Поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Госдумы Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но их отклонили.

Согласно декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса). У членов нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 год, зарубежной недвижимости нет.

Ранее Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров. При этом Путин не предлагал запретить владение иностранной недвижимостью.

Российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но ее необходимо указывать в декларациях.