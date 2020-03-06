Кто и для чего раскручивает «партию танчиков»

06.03.2020, 11:18, Новости дня

Эксперты оценили перспективы нового объединения, в которое чуть было не записали даже Игоря Стрелкова

На российском политическом пространстве появляется новый игрок – Партия прямой демократии. Накануне она уже провела учредительный съезд, в котором, в частности, приняла участие вчерашняя «шпионка» Мария Бутина. Анонсировалось, что в партию вступит и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). Однако позднее сам Стрелков публично опроверг эту информацию. Между тем, эксперты расходятся в оценке перспектив новоявленной партии. Есть мнение, что она создана для дробления протестного электората на выборах в Государственную думу. Но по Сеньке ли шапка?

«Размыть электорат»

Вряд ли эта партия наберет на выборах больше 3-4 процентов голосов, прогнозирует в разговоре с «Блокнотом» политолог Аббас Галлямов.

«Избиратель просто не поверит в ее главную идею — вернуть политику людям. Весь опыт российского избирателя говорит о том, что это невозможно, политика в стране всегда вершилась «верхами», а «низы» к принятию политических решений никакого отношения не имеют. То, что предлагает Партия прямой демократии, с точки зрения российского избирателя, это настоящий переворот. Избиратель не поверит в то, что какие-то неизвестные люди в состоянии его совершить. Значит, подумает он, это либо фрики, либо обманщики», — полагает Галлямов.

Политолог Аббас Галлямов не верит в перспективы новой партии

Создание Партии прямой демократии, как и других новых партийных проектов – это часть стратегии власти по подготовке к выборам в Государственную думу, уверен политолог Алексей Шабуров.

«Мы видим, что власть либо дает карт-бланш, либо напрямую способствует созданию новых политических проектов с размытым идеологическим содержанием, но с шумным эффектом в медийном пространстве. При этом нужно понимать, что шансов попасть в Госдуму у этих новых партий нет, и цель их создания не в этом. Перед ними стоят другие задачи – создать иллюзию многопартийности и конкуренции; размыть голоса электората, не готовых подержать «думскую четверку»; «пристроить» некоторых персон, которые условно могут сойти за новых лиц в политике — вроде Захара Прилепина или той же Марии Бутиной», — заявил «Блокноту» Шабуров.

Игоря Стрелкова едва не записали в ряды новой партии

По его мнению, эти функции выполняет и Партия прямой демократии, которая, очевидно, будет пытаться привлечь голоса условного «продвинутого класса», умеренно недовольного действующей властью. Шабуров полагает, что это не будет в полной мере оппозиционный проект, хотя какие-то разногласия с властью он будет декларировать: «Внятной идеологической позиции от него ожидать тоже не следует. Вся деятельность партии, скорее всего, будет сводиться к периодическому созданию информационных поводов – и именно этим объясняется привлечение той же Бутиной или попытка привлечения Игоря Стрелкова».

Именно поэтому оценивать перспективы Партии прямой демократии на выборах в Госдуму бессмысленно, с точки зрения результата самой партии, считает Шабуров. «Но ставка на то, что десяток таких проектов может в конечном итоге дезориентировать какую-то часть избирателей, может сыграть», — утверждает собеседник издания.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. Он полагает, что основная цель для власти сегодня — убедительная победа «Единой России»: «Чтобы сделать это, необходимо весь относительно протестный электорат раздробить на куски. Так, на мой взгляд, и Марию Бутину на арену политического цирка выпустили этой целью».

Ставка на геймеров

Почти перед каждыми выборами можно наблюдать появление маленьких партий, о которых знает ограниченное число аудитории, напомнила в разговоре с «Блокнотом» политолог Наталия Елисеева. «С одной стороны, формируется партийное многообразие, с другой – это очевидный размыв голосов. Безусловно, новые партии и новые лица нужны. Более того, нужна новая партийная идеология. Вопрос только в том, что предлагаемые сейчас идеи далеко не всегда находят отклик широкой аудитории», — пояснила Елисеева.

По ее оценкам, Партия прямой демократии может рассчитывать на часть целевой аудитории 18- 35 лет, состоящей из геймеров и прочих погруженных в тему. Однако хватит ли этой части электората для победы – вопрос довольно спорный. Что же касается Бутиной, то с ее стороны выступление на съезде выглядело как пиар и работа с целью дополнительной узнаваемости, полагает собеседница «Блокнота».

За партией Прямой демократии стоят власти, уверены многие эксперты

Практически никто из опрошенных «Блокнотом» экспертов не сомневается в том, что за Партией прямой демократии стоит власть. История началась с того, что директор Wargaming.net и один из разработчиков популярной компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров заявил о намерении создать Партию прямой демократии для участия в выборах депутатов федерального и региональных парламентов.

Разработчик сообщил, что «партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах». В случае успеха объединение выдвинет своих кандидатов в Госдуму в 2021 году.

Сообщалось, что ключевой особенностью движения станет возможность голосования через мобильное приложение, созданное на технологии Blockchain. На эти цели планируется потратить 1 миллионов долларов.

По имеющимся данным, в создаваемую партию будут приглашены разработчики ведущих региональных IT-компаний. По заявлению Макарова, в большинстве регионов эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.

Компьютерная игра World of Tanks — многопользовательская онлайн-игра в жанре аркадного танкового симулятора. В России, по данным 2019 года, насчитывается порядка 20 миллионов ее активных пользователей.