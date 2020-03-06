Мнение: Знаки и намёки

06.03.2020, 11:18, Разное

Сербский премьер-министр выступил с заявлением о попытках противодействия проекту Турецкий поток. За событиями начала 20 года вопрос газпромовских провальных проектов ушел в "подвал" новостей, но то, что ничего еще не закончилось, факт. Турецкий поток без европейского ответвления через Болгарию и Сербию выглядит точно такой же катастрофой, как и Северный поток-2. Особенно на фоне резко ухудшаюшихся отношений с Турцией и планомерного сокращения ею импорта российского газа.

Пока серьезной проблемой является отрезок по болгарской территории. Болгары его строят, но будет ли он введен в действие и каковы будут условия его эксплуатации, сказать крайне сложно. Стоит вспомнить, что именно Болгария похоронила Южный поток, и нет никаких гарантий, что она не сделает это еще раз, но уже с Турецким.

По сути, только Сербия выражает готовность поддержать проект транзитной трубы Турецкого потока. Все остальные занимают выраженную нейтральную позицию — вы постройте, а мы посмотрим. Кстати, и сербский премьер высказался по теме противодействия Турецкому потоку весьма витиевато: "…Существует давление, попытки остановить проект "Турецкий поток". Причем Сербии не дается какая-то новая возможность, другой шанс для обеспечения газом. Если мы скажем, что, допустим, не хотим участвовать в "Южном потоке" или в "Турецком потоке", то тогда откуда мы будем получать газ?" — спросил Дадич…"

Из сказанного следует, что если Сербия получит альтернативное предложение, которое устроит ее по цене, то ее поддержка проекту Газпрома не будет выглядеть столь же безоговорочной.

Тема Потоков неизбежно всплывет к апрелю-маю, когда трубоукладчик "Академик Черский" дойдет до Балтики. Сейчас он на пути к Мадагаскару. Именно к концу весны США должны будут определиться, как именно будет организована следующая часть их противодействия строительства Северного потока-2. Инструментом борьбы очевидно станет вначале Дания, у которой Газпрому нужно будет получить сертификацию "Академика Черского" для продолжения строительства. На следующем этапе будут санкции. Возможно, американцы найдут какие-то новые инструменты давления. Примерно тогда же дойдет дело и до Турецкого потока.

Поэтому сербы и вышли с предложением — дайте нам более приемлемые варианты и условия, и мы рассмотрим вопрос об отказе от партнерства с Газпромом в этом вопросе. Ничего личного — просто бизнес.